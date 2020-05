Nach wie vor sind Kartoffelprodukte die klassischen Grillbeilagen.

McCain

11er

Meggle

„Besonders beliebt zum Grillen sind Wedges, da sie rustikal und aus der ganzen Kartoffel geschnitten und somit der ursprünglichen Kartoffel noch sehr ähnlich sind. Unter anderem durch die längeren und wärmeren Sommermonate bemerkt man ein Marktwachstum in diesem Segment“, weiß Gabriele Pichler-Hammerschmidt, Sales Manager Retail Österreich bei McCain. So konnte das Wedges Segment 2019 laut Nielsen im Vergleich zum Vorjahr sowohl im Umsatz als auch im Absatz wachsen. Dabei haben sich die McCain Western Wedges mit der pikanten Paprikawürzung im Segment Kartoffelspalten als stärkstes Markenprodukt etabliert. Ebenso sind die McCain BBQ-Hütten Wedges mit dem würzig-rauchigen BBQ-Geschmack eine ideale Grillbeilage. „Im März 2020 haben wir den Produktnamen und das Verpackungsdesign angepasst, um noch stärker auf die Geschmacksvariante Barbecue hinzuweisen“, so Pichler-Hammerschmidt. Als leckere Abwechslung zu den klassischen Grillbeilagen können die innovativen Produkte McCain Crispers und Curvers gesehen werden. Sie bringen moderne Außerhaus-Konzepte wie Food-Trucks und Burger-Läden in die eigenen vier Wände.Nachhaltiger Konsum wird den Verbrauchern auch bei Grillbeilagen immer wichtiger. Bei 11er ist man daher davon überzeugt, dass „wir als Lebensmittelhersteller eine Verantwortung für unsere Umwelt haben. Die Verbraucher wollen umweltverträgliche Produkte – auch in der Tiefkühltruhe oder zum Grillen. Alle Handelshäuser haben ebenfalls eine Nachhaltigkeitsstrategie, bei welcher aktiver Klimaschutz eine wichtige Rolle spielt. Das zeigt uns, dass wir mit der 11er Klimaschutzinitiative auf dem richtigen Weg sind und genau das bieten, was unsere Kunden suchen“, so Thomas Schwarz, Geschäftsführer von 11er. „Als österreichweit einziger Kartoffelhersteller, welcher sich nach 75 Jahren immer noch in Familienbesitz befindet, setzen wir deshalb auch auf hochwertige regionale Zutaten wie mild geräucherter Tiroler Speck oder würzigen Vorarlberger Bergkäse.“

Dass Ganzjahresgrillen deutlich beliebter wird, zeigt die steigende Nachfrage nach Meggle Produkten im Winter. Im vergangenem Jahr glänzte neben dem Meggle Klassiker, die Meggle Kräuter-Butter Rolle 125 Gramm auch der Meggle Butter-Boutique Riegel, mit seinen fünf kleinen und praktischen 20 Gramm Portionen, am Markt. Ebenso war die Nachfrage nach den 2019 eingeführten Butterzubereitungen Kräuter-Butter und Kräuter-Butter Diablo, im wiederverschließbaren 120 Gramm Becher enorm und begeisterte die Verbraucher durch praktisches Handling.

Um mehr Abwechslung auf den Tisch zu bringen und auf die steigende Nachfrage der Konsumenten nach Innovationen zu reagieren, hat Meggle für die Saison 2019 neue und einzigartige Produkte entwickelt und baut seit April 2020 sein Grillsortiment weiter aus: Das neue Meggle Barbecue Brot ist außen rustikal und knusprig, der Teig innen besonders aromatisch und luftig. Die feurige Füllung ist mit im Eichenfass gereiften Chili-Schoten abgestimmt. Die speziellen Oak-Barrell Chilis bringen eine rauchige Würze mit und machen das Meggle Barbecue Brot Chili zu einem einzigartig, feurigen Geschmackserlebnis. Das Besondere an dem neuen Baguette Pfeffer-Rub ist die würzige Pfefferkruste. Die Füllung mit purer Salzbutter unterstreicht die schmackhafte Pfeffernote und harmoniert somit perfekt. Auch das Sortiment der Butterzubereitungen erweitert der Butterspezialist Meggle ab April 2020 - mit „Gemüsehelden“ und „Grillmeister“ im Erfolgsformat 5x20 Gramm.

Beilagen: Produktparade