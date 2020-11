Im ersten Lockdown galt für viele Österreicher: Ich habe trotzdem die Haare schön. Laut Gfk verzeichnete die Kategorie Haarkosmetik dank dieser Einstellung durchaus unterschiedliche Entwicklungen. Trends bleiben Naturkosmetik (obwohl hier die Entwicklung stagniert) und Shampoos in fester Form.

Sucht man im Internet Seiten zum Thema "Haarpflege und Corona", so stößt man bald auf folgenden Google-Trend: In den ersten Tagen des Lockdowns im März 2020 stieg das Suchinteresse an Tipps zum "Haare selber schneiden" rasant an - kein Wunder, mussten doch Friseure und Beauty-Salons während dieser Zeit ihre Türen schließen. Spannend ist jedoch, dass die Haarkategorien laut GfK Austria coronabedingt durchaus unterschiedliche Entwicklungen verzeichnen konnten. So haben sich die Basishaarpflege (also Shampoo und Conditioner) durchschnittlich gut entwickelt. Haarcolorationen haben während des ersten Lockdowns (im März bis Mai 2020) eine Verschiebung zu do-it-yourself Inhomefärbung erlebt und viele Neukunden gewinnen können. "Bei solchen einzigartigen Möglichkeiten heißt es nun, die Neukunden zu analysieren und Marketingmaßnahmen zu setzen, um diese auch in Zukunft halten zu können", rät Zuzana Kiennast, Senior Marketing Consultant bei Gfk Austria. Haarspray hat im Covid-Zeitraum (März-Mai 2020) aufgrund entfallener Nutzungsmöglichkeiten eine negative Entwicklung verzeichnet.

Hype zur Naturkosmetik stagniert

In "normalen" Zeiten legt ein durchschnittlicher Haushalt im Schnitt achtmal im Jahr ein Haarprodukt in seinen Einkaufswagen und gibt dafür insgesamt 47 Euro aus. Ein durchschnittlicher Haushalt verbraucht pro Jahr zwei Liter Shampoo, einen Liter Conditioner, einen halben Liter Haarfarbe und fast eineinhalb Liter Haarspray. Der Markt für Haarpflege wird dominiert von Herstellerprodukten, der Anteil der Handelsmarken ist unterdurchschnittlich niedrig bei knapp zehn Prozent. Bei Shampoo und Haarpflege setzt sich auch heuer die Tendenz von steigendem Handelsmarkenanteil weiter fort, der durch Naturkosmetik getrieben wird. Diese hat in der Kategorie Haarpflege bereits eine gute Käuferreichweite von 20 Prozent. Die Entwicklung scheint in den letzten Jahren allerdings zu stagnieren.

Bei Shampoo steigt bereits das dritte Jahr in Folge der Anteil von fester Form (zwar noch auf niedrigem Level), die Käuferreichweite hat sich im letzten Jahr auf 3,5 Prozent mehr als verdoppelt. "Parallel zu diesem Nachhaltigkeitstrend sehen wir aber auch einen steigenden Convenience Trend - die Shampooproduktline 3in1 (bestehend aus Shampoo, Conditioner und Kur) hat sich seit dem Launch sehr gut entwickelt", so Kiennast.

Nun befinden wir uns mittlerweile bereits im zweiten Lockdown - die Friseursalons haben wieder geschlossen und die Tipps zur Haarpflege zu Hause im Internet häufen sich erneut. Wie sich das auf die Kategorie auswirkt, bleibt abzuwarten, die bisherigen Entwicklungen der Hersteller- und Handelsmarken hat CASH für Sie zusammengefasst.