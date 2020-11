Wachstumspotenzial in Österreich

Eigenmarken des Handels In der Kategorie Haarkosmetik ist der Anteil der Handelsmarken unterdurchschnittlich niedrig und liegt bei zehn Prozent. Immerhin ist man mit der Performance der Eigenmarken zufrieden, sind sich Spar-Pressesprecherin Nicole Bekmann und Bipa Geschäftsführer Thomas Lichtblau auf CASH-Nachfrage einig." Vor allem die Neueinführungen unter unserer nachhaltigen Marke bi good sind am Puls der Zeit und entwickeln sich sehr erfreulich", so Lichtblau. Beide geben jedoch an, dass die Entwicklung der Segmente im vergangenen Jahr stark von der Coronapandemie geprägt waren. "Der stärkste Zuwachs war bei den Colorationen, sicherlich bedingt durch den Lockdown im Frühjahr", ist Berkmann überzeugt.

Insgesamt ist der Haarpflegemarkt in Österreich im Jahr 2019 gewachsen. Alle Segmente (Shampoo, Spülungen und Kuren) haben sich positiv entwickelt, insbesondere der höherwertige Kurenmarkt konnte überproportional zum Wertwachstum beitragen. Im Vergleich zu anderen Ländern, wie beispielsweise Deutschland, gibt es hierzulande aber noch Luft nach oben. Aufgrund von Covid-19 ist der Gebrauch von Haarpflege- und Haarstylingprodukten allerdings zurückgegangen. Ein Vorteil laut Ernest Widek, Sales Manager, Beiersdorf Österreich: "Durch das vermehrte Arbeiten im Home-Office und weniger Zeit in den Geschäften sind Konsumenten auch weniger experimentierfreudig und setzen auf altbewährte Marken, wie Nivea." Im letzten Jahr konnte das Unternehmen mit der Traditionsmarke beobachten, dass die Nivea Schaumfestiger in der Kategorie Styling besonders stark performt haben. "Mit einem Marktanteil von 28,8 Prozent haben die Produkte dadurch die Marktführerschaft aufgebaut", so Widek.