Das auslaufende Jahr 2020 hielt für die gesamte Industrie große Herausforderungen bereit. Die Highlights hat CASH für Sie zusammengefasst.

Jänner

Im ersten Monat des neuen Jahres erreicht das Coronavirus Europa und trifft vor allem Italien schwer.

Kerstin Neumayer, ehemalige Vorstandsvorsitzende von Merkur, wurde Marketingleiterin der Ottakringer Brauerei.

Christian Zimlich folgte als neuer Country Manager von Procter & Gamble Austria auf Bettina Vogler-Trinkfass, die nun das Geschäft für Wasch- und Reinigungsmittel für die DACH-Region verantwortet.

Im MoPro-Bereich kam es bei der NÖM zu einer Veränderung: Peter Salzinger übernahm die gesamte Verkaufsleitung der Molkerei. Sein neu aufgestelltes Verkaufsteam wird von den Spezialisten aus dem Team von Erik Hofstädter unterstützt, der die Bereiche Strategie, Marketing und Innovation verantwortet. Mit Jänner 2021 scheidet Hofstädter aber aus dem Unternehmen aus.



Februar

Süßes auf der Süßwarenmesse.

Die 50. Auflage der internationalen Süßwarenmesse ISM schlug sich trotz Coronavirus und Semesterferien überaus gut. Die Aussteller zeigten sich mit der Qualität der Fachbesucher und den daraus resultierenden Gesprächen mehrheitlich zufrieden. Gedrückte Stimmung herrschte indes wegen der steigenden Kosten an den Rohstoffmärkten, die Preiserhöhungen unumgänglich machen.Vöslauer erreichte bereits im zweiten Monat des Jahres 2020 die Nachhaltigkeitsziele, die sich das Unternehmen eigentlich erst für 2025 gesteckt hat.

Am 25. Februar wurden erstmals zwei Corona-Krankheitsfälle in Innsbruck gemeldet – zwei Tage später der erste Fall in Wien.

März

Im März 2020 traf das Coronavirus nun auch Österreich hart und die Regierung verhängte den ersten Lockdown. Maskenpflicht, umfassende Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln sowie Kurzarbeit und Homeoffice nahmen Einzug in den heimischen Alltag und die Arbeitswelt. Auch die Industrie blieb von den Konsequenzen nicht verschont.

Trotzdem waren Nachhaltigkeit, Müllvermeidung, Alternativen zu Plastik, Einwegpfand für Verpackungen und Entsorgung auch ab März heiß diskutierte Themen. So nahm beispielsweise Egger Getränke die neue Abfüllanlage für Glas-Mehrweg in Betrieb. In den kommenden Monaten brachte Römerquelle aus dem Hause Coca-Cola HBC Österreich Glasflaschen zurück in den Handel, Coca-Cola die Limo in Glas-Mehrwegflaschen. Auch die Berglandmilch startete mit einer neuen Abfüllanlage für Glasmehrweg durch.



foto-hoefinger.at V. l. n.r.: Frank van der Heijden, Geschäftsführer Verkauf & Marketing, Kathrin Golger, Eigentümervertreterin von Egger Getränke, Martin Forster, Geschäftsführer Technik und kaufmännischer Leiter und Jochen Danninger, Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Sport der niederösterreichischen Landesregierung starten die neue Abfüllanlage. Die UEFA verschob die Fußball-Europameisterschaft auf das kommende Jahr, was die Markenartikel-Industrie, die sich mit entsprechenden Produkten und Werbemaßnahmen darauf vorbereitet hat, getroffen hat.

April

Nach fast sieben Wochen Krisenstimmung und Homeoffice im Lockdown wurde nicht nur die Industrie bereits Corona-müde. Die erschwerten Bedingungen waren eine echte Herausforderung und nicht selten stieß man an seine Grenzen.

So gehörte beispielsweise die Firma Wiesbauer zu den Betrieben der kritischen Infrastruktur. Während Wiesbauer-Gourmet fast zum Stillstand kam, produzierte Wiesbauer in Wien rund um die Uhr. Geschäftsführer Thomas Schmiedbauer sagte im April im CASH-Gespräch: "Klarerweise haben wir in den ersten Tagen vier- bis fünffach erhöhte Bestellmengen gehabt, haben sogar Ware aus dem Export in den österreichischen Markt geliefert. Aber das alles hat auch sehr hohe Kosten verursacht. Wir konnten nur mit sehr vielen Überstunden plus zusätzlichen Nachtschichten die gewünschten Mengen liefern."



Auch die Getränkebranche litt, allen voran alkoholische Getränke. Nicht nur die Schließung der Gastronomie, sondern auch die Beschränkungen im privaten Bereich machten unter anderem der Kategorie Bier sehr zu schaffen.

Mai

Juni

Mit 1. Mai übernahm Klaus Schörghofer als Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich die Agenden von Magne Setnes, der in den Heineken-Vorstand aufstieg.Im CASH-Gespräch erzählte Henkel CEE-Präsidentin Birgit Rechberger-Krammer, dass das Unternehmen weltweit deutlich von der Coronakrise beeinträchtigt war, allerdings in den einzelnen Geschäftsbereichen unterschiedlich stark. Besonders betroffen war das Klebstoffgeschäft, wo das organische Wachstum im ersten Quartal um 4,1 Prozent sank sowie die Beauty-Care-Sparte, die ein Minus von 3,9 Prozent verzeichnete. Im Waschmittelbereich konnte Henkel dagegen um 5,5 Prozent zulegen.Die Kategorie verpacktes Brot – zum Beispiel Toastbrot – erlebte einen wahren Höhenflug. Die Gründe dafür sind gesteigerter In-Home-Konsum, hygienische Verpackung und längere Haltbarkeit. Im Gegenzug erlebten Bäckereigeschäfte starke Umsatzeinbrüche, weil die Kundenfrequenz aufgrund von verstärktem Homeoffice und dem Trend zum One-Stop-Shopping deutlich sank.So wie in allen Frischewarengruppen verstärkte die Coronaviruspandemie auch bei Obst & Gemüse den Trend zu regionaler, (Bio-)Ware aus heimischer Produktion.

Georg Knill wurde zum Präsidenten der Industriellenvereinigung (IV) gewählt.



Der US-Lebensmittelkonzern Mars kündigte anlässlich einer Rassismus-Debatte die Überarbeitung des Logos von Uncle Ben's an.

Juli

2020 wird Julius Meinl aufgrund der durch Covid-19 verursachten weltweiten Wirtschaftskrise nicht an den Erfolg der Vorjahre anknüpfen können. Die wochenlangen Schließungen von Hotels und Gastronomiebetrieben werden sich in der diesjährigen Bilanz niederschlagen. Wie stark, konnte CEO Marcel Löffler im Juni auf CASH-Nachfrage noch nicht beantworten. Löffler rechnete aber mit einem Umsatzminus im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

Anders erging es der SalzburgMilch. Laut Geschäftsführer Andreas Gasteiger schlug sich das Unternehmen auch während der Coronakrise überaus gut. Das Projekt Biosphärenpark musste im Juli neu evaluiert werden, nichtsdestotrotz blieben die Themen Tierwohl und Nachhaltigkeit auch weiterhin fixer Bestandteil und USP der Molkerei.

Einen Tag nach seinem Geburtstag verstarb der Confiseriemeister Walter Heindl Senior im Alter von 93 Jahren.



August

25 Jahre Rapso.

September

Der Rapso-Vertragsanbau feierte im Jahr 2020 sein 25-jähriges Jubiläum. "Wir haben mit ungefähr 800 österreichischen Vertragsbauern Rapso-Anbauverträge abgeschlossen. Die Rapso-Anbaufläche für die Ernte 2020 wurde von 6.000 Hektar auf 6.500 Hektar ausgebaut", erzählte Geschäftsführer Walter Holzner im CASH-Gespräch stolz.Das Salzburger Unternehmen Hagleitner war bisher für seine High-End-Hygieneprodukte im öffentlichen Bereich bekannt. Im August hielt die Konsumentenmarke des Hygienespezialisten mit ausgesuchten Produkten nun auch Einzug in den LEH.Nach Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei unserem größten Nachbarn wurden deutsche Exporte nach Asien gestoppt. In Österreich purzelten daher die Preise für Schweinefleisch.

Das AMA-Gütesiegel wurde um Blumen und Zierpflanzen erweitert.



Der bisherige Sales Director Herbert Bauer fungiert seit September als General Manager von Coca-Cola HBC Österreich. Der 42-jährige Niederösterreicher folgte auf Frank O’Donnell, der zu Coca-Cola HBC Italien wechselt.



Oktober

Die Traditionsmarke Auer aus dem Hause Spitz feierte 100-jähriges Jubiläum. Spitz-Geschäftsführer Walter Scherb erzählte im CASH-Interview: "Die Marke Auer hat sich sehr positiv entwickelt. Neben der Einführung neuer Produkte und der im Herbst 2020 erscheinenden Taschenpackung im Auer-Gold geht es uns im Jubiläumsjahr darum, die Werte der Marke einerseits wieder stärker in den Vordergrund zu rücken und andererseits zu modernisieren."

Zum nun bereits sechsten Mal fanden die Forum Wellpappe Austria Awards im Oktober ihre Preisträger. Heuer allerdings coronabedingt nicht im Rahmen einer großen Gala, sondern nur im kleinen Kreise im Wiener Café Landtmann.

Markus Liebl, Aufsichtsratsvorsitzender der Brau Union Österreich, gab die Funktion des Präsidenten des Markenartikelverbands an Manner-Vorstand Alfred Schrott weiter.



Neuverteilung und Erweiterung bei Schlumberger: Florian Czink übernahm ab Oktober die Geschäftsführung der Schlumberger-Vertriebstochter Top Spirit im Gastronomiebereich von Benedikt Zacherl, während sich dieser als Geschäftsführer künftig verstärkt um das Marketing der eigenen Marken im Haus kümmert.

November

Dezember

Keine Süßwarenmesse 2021.

Aufgrund steigender Corona-Fallzahlen wurde der zweite Lockdown ausgerufen.Im Rahmen der Ausarbeitung eines österreichischen Nährwertprofilmodells tauchen Pläne für ein Werbeverbot von bestimmten Lebensmittel auf. Nach heftigen Protesten vor allem von Lebensmittelproduzenten wird dieses Ansinnen jedoch nicht umgesetzt.Wolfgang Stöhr, Geschäftsführer von Ritter Sport Österreich, gewinnt den Sales-Life-Award UDO 2020, der von CASH und ProMvergeben wird.Die AMA-Marketing verkündet die Käsekaiser 2021 in zehn Kategorien.Neben fast allen branchenrelevanten Messen wurde im Dezember nun auch die Süßwarenmesse ISM in Köln für das Jahr 2021 aufgrund des Coronavirus abgesagt.Immerhin gibt es Licht am Ende des Tunnels: Bereits ab Jänner 2021 soll in der Europäischen Union ein zugelassener Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung stehen.