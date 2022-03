SodaStream

Baywatch-Star David Hasselhoff schlüpft in seine alte Rolle

SodaStream startet heute seine Kampagne zum Earth Day 2022 und hat sich dafür 'Baywatch'-Ikone David Hasselhoff an Bord geholt. Die Wassersprudlermarke spendet einen Teil ihrer Erlöse an die NGO 'See Turtles'.





Um Einwegplastikmüll zu reduzieren und zu verhindern, dass dieser im Meer landet, hat sich SodaStream mit "See Turtles" zusammengetan – einer NGO, die sich weltweit für den Schutz von Meeresschildkröten einsetzt. Mit dieser Kampagne gibt SodaStream bekannt, dass ei n Teil des Erlöses jedes weltweit im April verkauften Wassersprudlers an "See Turtles" gespendet wird. Es handle sich um die bisher größte Kampagne zum Earth Day (22. April), so Karin Schifter-Maor, Global CMO von SodaStream, " Sie wird sich über den gesamten Monat April erstrecken, sodass wir bei SodaStream tatsächlich den 'Earth Month' zelebrieren. Mit dieser 360°-Kampagne fordern wir die Menschen nicht nur auf, die Ozeane vor Einwegplastikmüll zu bewahren, sondern geben ihnen auch die Möglichkeit, gefährdete Baby-Meeresschildkröten auf der ganzen Welt zu retten."

Ähnlich wie in der Serie "Baywatch" schlüpft David Hasselhoff in seine populäre Rolle als Rettungsschwimmer, dieses Mal macht er jedoch darauf aufmerksam, wie man sich für Meeresschildkröten einsetzen und diese schützen kann.



"'See Turtles' ist ebenfalls begeistert, mit SodaStream zusammenzuarbeiten, um Baby-Meeresschildkröten auf der ganzen Welt zu retten und weniger Plastikmüll zu verursachen", so Brad Nahill, CEO der NGO. Er ergänzt: "Durch unser 'Billion Baby Turtles-Programm' werden diese Mittel regionale Schutzprogramme an mehr als 20 wichtigen Niststränden in 16 Ländern unterstützen." Weiters hält SodaStream laut eigenen Angaben an seinem Commitment des vergangenen Earth Days fest, bis 2025 weltweit 78 Milliarden und in Österreich 3,5 Milliarden Einweg-Plastikflaschen einzusparen. Als zusätzliche Unterstützung der Kampagne wird SodaStream ein Augmented Reality-Erlebnis starten, bei dem man seine eigene personalisierte, virtuelle Baby-Meeresschildkröte retten und ihr dabei helfen kann, den Ozean sicher zu erreichen.

"'See Turtles' ist ebenfalls begeistert, mit SodaStream zusammenzuarbeiten, um Baby-Meeresschildkröten auf der ganzen Welt zu retten und weniger Plastikmüll zu verursachen", so Brad Nahill, CEO der NGO. Er ergänzt: "Durch unser 'Billion Baby Turtles-Programm' werden diese Mittel regionale Schutzprogramme an mehr als 20 wichtigen Niststränden in 16 Ländern unterstützen." Weiters hält