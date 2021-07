Eggers & Franke: Message on a bottle

Eggers & Franke Österreich vertreiben nun exklusiv die nachhaltigen Weine mit den frechen Sprüchen von Emil Bauer & Söhne aus der Pfalz.

Pinot Grigio, Pinot Gris

Der Familienbetrieb der Bauers in Landau-Nußdorf in der Pfalz baut in der fünften Generation Weine an und hat sich über die Jahre zu einem Vorzeigebetrieb des neuen deutschen Weinbaus entwickelt. Das Hauptaugenmerk legt das Weingut Emil Bauer & Söhne auf sehr schonend ausgebaute Rieslinge und weiße Burgundersorten die in Granit-, Stahl-, Holz- oder Barriquefässern ausgebaut werden. Insgesamt werden 22 Rebsorten auf über 40 Hektar in sieben Lagen nachhaltig mit Fair’n Green Zertifikat angebaut.Dabei können die deutschen Weinbauern aber auch Humor. Unter dem Motto "Mehr Spaß im Glas" machen sie mit ungewöhnlichen und provokanten Statements auf sich aufmerksam. Auf den Flaschen sind Sprüche wie "No Sex, Drugs & Rock'n Roll just Riesling for me, thanks!" oder "- Bullshit, drink a real Grauburgunder" zu lesen. Für den Vertrieb hierzulande zeichnen Eggers & Franke Österreich verantwortlich und haben dabei aktuell vier Weine im Portfolio, die zurzeit im Großhandel und im ausgewählten Fachhandel erhältlich sind: Riesling, Grauburgunder, Pinot Blanc und Sauvignon Blanc."Die Label-Weine von Emil Bauer sind nicht einfach nur ein Konzept, sie sind innovativ und zeitgerecht. Zu provokanten Statements bekommt man auch jede Menge Wein in der Flasche präsentiert!" zeigt sich Patrick Eppacher, Marketing Manager von Eggers & Franke vom Erfolg des Neuzugangs überzeugt. Und Patrick Paternina, Geschäftsführer Eggers & Franke Österreich zeigt sich erfreut: "Wir freuen uns, mit Emil Bauer ein einzigartiges Weingut am österreichischen Markt zu repräsentieren. Die Premium-Ausrichtung, der Konsumenten-Fokus sowie die Innovationsfreude des Weingutes decken sich hervorragend mit unserer Philosophie."