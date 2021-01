Eggers & Franke: Neue Italiener im Portfolio

Eggers & Franke übernimmt mit Jahresbeginn den Exklusivvertrieb für die Spirituosenmarken der Firma Molinari in Österreich.

Mit Molinari Extra, Marktführer im Sambuca-Segment, und Limoncello di Capri führt der 1945 gegründete Spirituosenhersteller zwei große italienische Marken im Sortiment, die auch in Österreich keine Unbekannten sind. Um den Erfolg hierzulande weiterzuführen, setzt Molinari nun auf die Expertise von Eggers & Franke Österreich, die mit 1. Jänner 2021 den Exklusivvertrieb übernommen haben. "Wir sind sehr stolz darauf, den Vertrieb eines so renommierten Hauses wie Molinari mit Anfang 2021 zu übernehmen. Molinari Extra sowie Limoncello di Capri sind in Österreich seit vielen Jahren fixer Bestandteil der Aperitif und Digestif-Szene und bilden eine perfekte Ergänzung in unserem italophilen Portfolio. Wir freuen uns darauf, gemeinsam das Potenzial am österreichischen Markt zu nutzen und langfristig die Distribution weiter auszubauen", sagt Patrick Paternina, Geschäftsführer Eggers & Franke Österreich.