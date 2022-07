Unilever

Unilever hat eine neue Geschäftsvereinbarung für Ben & Jerry's in Israel getroffen.

Unilever hat die Eiscreme-Marke Ben & Jerry's in Israel an den lokalen Lizenznehmer veräußert. Damit können die Produkte der Marke wieder in Ost-Jerusalem und im besetzten Westjordanland verkauft werden.

Unilever trennt sich von seinem Ben & Jerry's-Geschäft in Israel. Der multinationale Konsumgüterkonzern mit Sitz in London hat seine Anteile an das lokale Unternehmen von Avi Zinger