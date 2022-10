Entwicklung der Werbung: Täglich Römerquelle ...

brand-history.com

In den 1970ern stand werbesujetmäßig eine klassische Dreierbeziehug mit subtilem erotischen Touch im Vordergrund.

Der (Werbe-)Erfolg der heimischen Traditionsmarke Römerquelle war im Dreieck Vitalität, Erotik, Kulinarik angesiedelt, wie ein Blick in brand-history.com zeigt.

Wir wissen natürlich nicht, was in 2.000 Jahren sein wird – wir wissen jedoch, was bereits seit rund 2.000 Jahren bekannt ist: Im burgenländischen Edelstal entspringt die Römerque