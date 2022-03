brand-history.com

Hans Böck öffnet mit brand-history.com das Geheimnis hinter einem kleinen Fläschchen und zeigt dessen werbliche Genese. Hochinteressant dabei: Nur fünf Menschen kennen die geheime Rezeptur von Underberg.

Ob’s das weltweit schon einmal ­gegeben hat? Am 17. Juni 1846 gaben sich Hubert Underberg und ­Katharina Albrecht das „Ja-Wort“ –und am selben Tag gründeten sie in Rheinberg das Unternehmen „Underberg – Semper idem“. Sie legten damit den Grundstein für den späteren Erfolg des heute in mehr als 100 Ländern international vertretenen Familienunternehmens. 175 Jahre später ist es noch immer im Familienbesitz. Nur fünf Menschen kennen im Übrigen die geheime Rezeptur von Underberg, sie wird von der Familie sorgfältig gehütet.

Das Erfolgsrezept von damals bis heute: Hubert Underberg wählte im Jahr 1846 sorgfältig die Kräuter aus 43 Ländern aus und entwickelte ein Verfahren, das ihm die schonende Extraktion der Wirkstoffe aus den erlesenen und aromatischen Kräutern garantierte. Der Underberg Kräuter Digestif war geboren. Die Marken- und Unternehmensphilosophie: Wohlbefinden und Genuss in höchster Qualität sind das höchste Ziel. Diese Erfolgsgeschichte, über Jahrzehnte geprägt von ­werteorientiertem Unternehmertum und einer überaus engagierten ­Belegschaft, definiert auch den ­Anspruch an die Zukunft im Sinne der nächsten Generationen: Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit und ­exzellente Produkte, stets auf der Höhe der Zeit. In diesem Sinne gilt: ­„Underberg: Semper idem, Semper ­optimum”.

‚Steck dir stets ein Fläschchen ein‘

Werbemäßig setzte man schon sehr früh auf die Zielgruppe der Frauen, in vielen Sujets ist eine Frau präsent und genießt mit Männern einen Underberg. Medizinische Empfehlungen gab man mit der Anzeige: „Schon lange wissen’s kluge Frauen: auf Underberg ist fest zu bauen. Underberg bannt Unwohlsein, drum steck Dir stets ein Fläschchen ein“. Die Slogans ab 1955: „Täglich Underberg und Du fühlst Dich wohl!“, 1967: „Täglich Underberg – und man fühlt sich wohl“ und ab 1976: „Underberg und Du fühlst Dich wohl!“.

Welche Maßstäbe Underberg an Produkt, Marketing und Unternehmensgeschichte legt, durfte Hans Böck, der HORIZONT mit seinem brand-history.com-Archiv immer wieder Einblicke gewährt, höchstpersönlich am im Jahr 2011 erfahren: Emil Underberg lud ihn bei einem Wien-Besuch ins Sacher zum Frühstück ein. Er war gespannt, was kommen würde – und dann total überrascht, lautete doch sein erster Satz: „Ich möchte gerne jenen Menschen kennenlernen, der unsere Unternehmensgeschichte und auch so vieler anderer Unternehmen archiviert und dokumentiert, ich gratuliere Ihnen“. Übrigens: Die aktuellen Werbesujets konzentrieren sich einzig und allein auf das Produkt selbst.