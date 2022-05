Beyond Meat

Beyond Meat-CEO Ethan Brown will trotz Rückgängen weiter investieren.

Die gerade veröffentlichten Quartalsergebnisse von Beyond Meat enttäuschten Investoren und ließen die Aktien abstürzen. Dennoch ist der Hersteller von Fleischalternativen zuversichtlich und will weiter investieren, unter anderem in China. Dort startete eine Kooperation mit dem Conveniece-Store-Betreiber Lawson.

Beyond Meat meldete für das erste Quartal einen unerwartet hohen Nettoverlust von 100,5 Mio. USD. Im Jahr davor betrug dieser Betrag lediglich 27,3 Mio. USD. Die Aktien des Unternehmens fielen da