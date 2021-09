Der Anteil von Post-Consumer-Recycling-Kunststoff bei den Verpackungen von Zewa und Cosy Toilettenpapier konnte auf über 50 Prozent erhöht werden.

Der neue Look auf den Verpackungen der beiden Hygienepapiere lässt es vermuten: Es tut sich etwas bei Zewa und Cosy. Klopapier war zu Beginn der Pandemie in den öffentlichen Fokus geraten - damit auch der Plastikbeutel, in dem der Großteil der gängigen Marken ausgeliefert wird. Essity hat sich daher das Ziel gesetzt, den CO 2 -Fußabdruck der Verpackungen stetig weiter zu reduzieren, begrenzte Ressourcen bestmöglich zu nutzen und Materialkreisläufe zu schließen.

Waren bei Zewa und Cosy schon bisher 30 Prozent des Verpackungsmaterials aus PCR-Kunststoff, liegt dieser Anteil mittlerweile sogar bei über 50 Prozent. Und dabei wird es nicht bleiben: Denn bis 2025 soll der Anteil recycelter oder erneuerbarer Inhalte in den Verpackungen 85 Prozent betragen. Ambitionen, die auch im Einklang mit dem Engagement von Essity für die Kunststoffinitiative (New Plastic Economy) der Ellen MacArthur Foundation stehen. "Da wir mit Oktober beide Marken umstellen, können wir gleich mehrere nachhaltigere Alternativen bieten", sagt Leonie Sinz, Brand Manager Bathroom Tissue AT/CH bei Essity. "Natürlich wollen wir mit Zewa und Cosy möglichst viele dazu ermutigen, zukünftig auf noch mehr Verpackungen mit recycelten oder erneuerbaren Materialien zu setzen. Denn zu mehr Nachhaltigkeit können wir nur gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden beitragen."

Direkt in der neuen Verpackung wird die diesjährige Limited Edition von Cosy geliefert: "ein Hauch Vanille" heißt sie.