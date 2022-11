Kekyalyaynen-stock.adobe.com

Die nächsten Tage entscheiden darüber, wie fair globale Lieferketten wirklich werden. Wird sich der Entwurf der EU-Kommission, wie im Februar publiziert, durchsetzen?

Es kommt Bewegung in die Sache: Am 1. Dezember treten die Minister der 27 EU-Mitgliedsstaaten zusammen und entscheiden über das europaweite Lieferkettengesetz, das in einem ersten Entwurf im Frühjahr vorgelegt wurde. CASH hat die Details vorweg und erste Reaktionen auf die nächsten Tage.

Der diesjährige Dezember dürfte wohl in die globale Wirtschaftsgeschichte eingehen. Denn am 1. und 2. Dezember treten die EU-Minister im Rat für Wettbewerbsfähigkeit (COMPET) in Br