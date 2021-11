Mit dreimal Gold, sechsmal Silber und fünfmal Bronze belegte Österreich Platz fünf im internationalen Medaillenspiegel des European Beer Star 2021.

Am Abend des 9. November 2021 wurde die Gewinner des European Beer Star 2021 bekannt gegeben, wobei österreichische Brauereien zahlreiche Auszeichnungen erringen konnten. An der nunmehr 18. Auflage des international renommierten Wettbewerbs beteiligten sich heuer 2.395 Biere aus 44 Ländern. Nach einer Delle bei den Anmeldezahlen im vergangenen Jahr erreichte man 2021 somit fast wieder das Rekordniveau von 2019.



Die Preisträger im Überblick GOLD

Kategorie Bohemian-Style Pale Lager: Brauerei Hirt , Hirter Privat Pils

Kategorie Austrian-Style Märzen: Privatbrauerei Zwettl , Zwettler Export Lager

Kategorie Vienna-Style Lager: Brauerei Hirt , Hirter 1270



SILBER

Kategorie Austrian-Style Märzen: Brauerei Wieselburg , Kaiser Fasstyp

Kategorie European-Style Dunkel: Ottakringer Brauerei , Ottakringer Dunkles

Kategorie South German-Style Hefeweizen Bernsteinfarben: Bierschmiede , Bierschmiede Weißglut

Kategorie Strong Smoke Beer: Bierschmiede , Bierschmiede Werk 10

Kategorie Wood And Barrel Aged Strong Beer: Brauhaus Bevog , Hagger 0221

Kategorie Non-Alcoholic Hefeweizen: Brauerei Zipf , Edelweiss Alkoholfrei



BRONZE

Kategorie Austrian-Style Märzen: Ottakringer Brauerei , Ottakringer Helles

Kategorie Bohemian-Style Dark Lager: Brauerei Hirt , Hirter Morchl

Kategorie South German-Style Weizenbock Hell: Brauerei Zipf , Edelweiss Gamsbock

Kategorie German-Style Kellerbier Dunkel: Gaminger Kartausenbräu , Kartausen Dunkel

Kategorie Non-Alcoholic Lager: Brauerei Zipf , Zipfer Hell Alkoholfrei

Verkostet wurden die Biere am 4. und 5. November 2021 in der Doemens Akademie in Gräfeling bei München von einer 120-köpfigen Fachjury. Diese bewertete dabei Optik, Schaum, Geruch und Geschmack sowie sortentypische Merkmale der Biere. Unterteilt waren diese laut Veranstalter, dem Verband der Privaten Brauereien, heuer in 70+1 Kategorien. Sprich es gab diesmal zusätzlich die Spezialkategorie "Free-Style Beer", bei der nicht nur die Bierqualität, sondern auch die Geschichte und die Idee (Storytelling) hinter dem Produkt ausschlaggebend für die Bewertung war. Als Sieger ging hier die deutsche Kehrwieder Kreativbrauerei mit ihrem "El Duderino" hervor. Inspiriert wurde dieses Bier vom Lieblingsgetränk der Hauptfigur im Film "The Big Lebowski" - dem Cocktail "White Russian".