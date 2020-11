European Beer Star: Vergoldete Biere

Beim weltweit wichtigstem Bierwettbewerb, dem European Beer Star, erzielten Österreichs Brauereien heuer 13 Auszeichnungen.

Brauerei Murau, Murauer Märzen

Ottakringer Brauerei, Ottakringer Brauwerk Black and Proud

Brauerei Zipf, Edelweiss Alkoholfrei

Ottakringer Brauerei, Ottakringer Helles

Ottakringer Brauerei, Ottakringer Bock

Gaminger Kartausenbräu, Stout

Brauerei Zipf, Edelweiss Hefetrüb

Gaminger Kartausenbräu, Kartausen Dunkel

Stieglbrauerei zu Salzburg, Sonnenkönig VI.

Bräu am Berg, Bräu am Berg Märzen

Braucommune Freistadt, Freistädter Black Bock

Brauerei Zipf, Edelweiss Gamsbock

Brauerei Gusswerk, Bio-Alte Kuh

Insgesamt 2.036 Biere aus 42 Ländern beteiligten sich an der heurigen Auflage des European Beer Stars. Damit verzeichnete man im "Coronavirusjahr 2020" zwar etwas weniger Einreichungen als im Rekordjahr 2019 mit 2.483 Bieren aus 47 Ländern. "Im Hinblick auf die Pandemie ist das aber ein sensationeller Erfolg", freut sich Kilian Kittl, Consultant beim Verband Private Brauereien Bayern e. V., der den European Beer Star heuer zum ersten Mal managen durfte.Die Bewertung der in 70 Kategorien eingeteilten Biere erfolgte unter Einhaltung eines ausgefeilten Hygienekonzepts Anfang Oktober im Ausbildungszentrum Doemens in Gräfelfing bei München. Bei der Präsenz-Verkostung waren 74 Juroren (Braumeister, Biersommeliers, Fachjournalisten) anwesend. Heuer widmete man dem "Austrian Style Märzen" übrigens erstmals eine eigene Kategorie, die von den heimischen Brauereien klar dominiert wurde.