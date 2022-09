Rido - stock.adobe.com

Heimische Brauereien ergatterten insgesamt 18 Auszeichnungen beim European Beer Star, der heuer nicht im November, sondern bereits am 14. September im Rahmen der drinktec in München vergeben wurde.

Insgesamt 2.168 Biere aus 40 Ländern wurden zum European Beer Star 2022 eingereicht, deren Verkostung am 4. und 5. August in der Doemens-Akademie in Gräfelfing bei München stattfand. Knapp 140 internationale Jurorinnen und Juroren bewerten dabei die in 73 Kategorien eingesandten Biere rein nach sensorischen Kriterien.