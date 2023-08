Unter dem Motto "Moving Towards the Transformation" lädt die Universität für Bodenkultur vom 6. bis 8. September 2023 zum European Bioeconomy Scientific Forum nach Wien. Diskutiert wird über das Thema Bioökonomie, insbesondere mit Blick auf Rahmenbedingungen und Machbarkeit.

Bioökonomie ist ein Wirtschaftskonzept, das fossile Rohstoffe durch nachhaltig erzeugte und im Kreislauf geführte, nachwachsende Rohstoffe unter Beachtung der planetaren Grenzen ersetzen will. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die biobasierte Wirtschaft somit als wesentlicher "Motor" für eine Kreislaufwirtschaft etabliert. Seit 2019 verfolgt auch Österreich eine Bioökonomiestrategie, die seit 2022 in einem Aktionsplan umgesetzt wird.

Doch auch wenn die Umstellung auf Bioökonomie gelingt, kann es mit der Wirtschaft, dem Konsum und dem Wachstum nicht so weitergehen, betont Martin Greimel, Leiter des Zentrums für Bioökonomie an der Universität für Bodenkultur Wien. "Ganz ohne Reduktion und Verzicht wird es nicht gehen", ist er sich sicher.

Persönliches CO 2 - Guthaben

2

2

2

2

2

Mithilfe der Idee eines persönlichen CO- oder Rohstoffkontos versucht Greimel das Thema öffentlichkeitswirksam aufzubereiten: "Wir kennen die Menge an Rohstoffen, die wir auf dieser Erde haben und wir wissen, wie viel COwir emittieren dürfen, um das Klima stabil zu halten." Diese Zahl dividiert durch die Anzahl der Menschen ergibt dann das CO- Guthaben auf dem persönlichen Rohstoffkonto. Um das Klima stabil zu halten, sollten drei Tonnen CO-Verbrauch pro Kopf/Jahr nicht überschritten werden. Derzeit verbraucht jede Person in Österreich aber durchschnittlich 4,7 Tonnen. Was für ein persönliches Rohstoff-Konto spricht, wäre die eigene Entscheidungsfreiheit: "Jeder kann individuell entscheiden, wo er sein CO- oder Rohstoff-Guthaben einsetzt: z.B. ob er seinen Fleischkonsum reduzieren, bei Kleidung/Textilien einsparen oder sich lieber bei Flugreisen einschränken möchte", so Greimel.