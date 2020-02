EuroShop 2020: Neues in acht Dimensionen

Der Messerückblick zur EuroShop 2020 zeigt, welche Neuheiten rund um den Ladenbau präsentiert wurden. Unter den 2.300 Ausstellern waren auch zahlreiche Österreicher vertreten.

EuroShop 2020: Impressionen der Messe

Shop Fitting & Store Design

Retail Technology

Lighting

Food Service Equipment

Retail Marketing

Vom 16. bis 20. Februar 2020 fand die EuroShop 2020, die weltgrößte Fachmesse rund um den Ladenbau und Retail-Technologie, in der Messe Düsseldorf statt. Auf 132.000 mwurden in 18 Hallen die acht „Dimensionen“ des Ladenbaus präsentiert. Rund 2.300 Aussteller aus 57 Ländern präsentierten den 94.000 Messebesuchern ihre Neuheiten rund um Beleuchtung, Visual Merchandising, Shopfitting und Store Design, Refrigereation und Energymanagement, Retail Marketing, Expo und Event Marketing, Retail Technologie, womit die EuroCIS in die Messe integriert ist und ganz neu Food Service Equipment.Erhard Wienkamp, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf, ist zufrieden mit dem Verlauf der EuroShop 2020: "Wir sind sehr erfreut, dass die EuroShop einmal mehr unter Beweis stellen konnte, dass sie die wichtigste Plattform für die globale Retail-Szene in Sachen Trends, Inspiration und Networking ist. Ein dickes Lob gebührt unseren Ausstellern für ihre Loyalität. Sie waren mit ihrer Innovationskraft wieder einmal der Magnet für eine ganze Branche."Über 70 Prozent des Publikums kam aus dem deutschen Ausland, besonders viele Besucher gab es aus Brasilien, Australien und Neuseeland. Die Reiseangst bedingt durch den Coronavirus hat die seit Jahren steigende Besucherzahl jedoch ausgebremst: Im Vergleich zur Rekordmesse 2017 kamen 19.000 weniger Gäste zur Veranstaltung. Für Michael Gerling, Vorsitzender des EuroShop-Beirats und Geschäftsführer des EHI Retail Institute Köln, ist dieses Minus jedoch kein Grund für schlechte Stimmung: "Dieses hohe internationale Interesse dokumentiert mehr als deutlich die Dynamik der weltweiten Handelswelt und die Sonderstellung der EuroShop als deren wirtschaftlicher Motor."Insgesamt waren 35 in Österreich ansässige Aussteller vertreten - hier eine Auswahl. Umdasch the Store Makers war mit einem 900 mgroßen Messestand vertreten. Zu den präsentierten Highlights zählten die "Fold-up!"-Möbel, eine hochwertige und mobile Geschäftseinrichtung für Popup-Stores, und "Fly with umdasch", ein Verkaufswagen auf dem Fahrgestell eines Elektrofahrzeugs, der in Flughäfen die Einkaufsmöglichkeiten zu den Passagieren bringt. Der "Liquid Dispenser" wurde bereits mit dem German Innovation Award 2019 ausgezeichnet, mit dem "Solid Dispenser" wurde das Gegenstück für das Trockensortiment gezeigt. In Sachen Regalmanagement konnten Besucher die "Lift & Learn"-Technologie ausprobieren, bei der passende Rezeptideen bei der Entnahme von Produkten gezeigt wird. Hinter den Kulissen kommt das neuartige Out-of-Stock-Management von umdasch zum Einsatz, bei dem Leiterbahnen dem Warenwirtschaftssystem Informationen über den aktuellen Bestand liefern.Ebenfalls in der "Dimension" vertreten waren das TZ Tischlerzentrum mit Möbeln, Komponenten und Deko-Elementen sowie der Verbundpaneel-Hersteller Design Composite . Eine clevere Erfindung aus Österreich zeigte Xi Wine Systems aus Lustenau: Das Lagersystem für Weinflaschen winkelt diese so an, dass der Korken zwar benetzt ist, das Gebinde wird jedoch leicht hochgelagert, wodurch es weniger horizontalen Platz benötigt.Da in Deutschland seit Jahresbeginn die Registrierkassenpflicht gilt, sind die Softwarelösungen vom laut eigenen Angaben österreichischen Marktführer A-Trust besonders gefragt. Als "Sorglos-Paket" wurde die Kombination von API und Middleware präsentiert. Mit a.sign TSE wird zudem eine passende Sicherheitseinrichtung angeboten. Passend hat BE-terna die Warenwirtschaftssysteme und Softwarelösungen für Kassensysteme und mobile Endgeräte am Messestand präsentiert. S.A.M. Kuchler Electronics hatte die erste vollautomatische Schneidemaschine für die Bedienung mit im Gepäck, während die PS GmbH ihre Lösungen zur Warensicherheit - Schlösser aller Art - ausstellte. Als "innovativer Disruptor" bezeichnet sich Roomle , die eine digitale Shop-in-Shop-Planung für Multichanel-Konzepte anbieten. Konkret bedeutet das, dass durch das dreidimensionale Einscannen Möbel sowohl online, als auch stationär digital dargestellt werden können.Nicht wegzudenken sind First Data , die ihre stationären sowie mobilen Terminals vorgestellt haben. Besonders Augenmerk wurde auf die Clover-Terminals gelegt, die nicht nur technisch auf dem neuesten Stand sind, sondern auch besonders klein und formschön daherkommen. Auf ihnen läuft die neue Generation des EPOS Bezahlsystems, das auf die Bedürfnisse von deutschsprachigen Händlern ausgelegt ist. Ebenfalls für den heimischen Markt relevant sind die Payment-Systeme von Adasys , den taiwanesischen Pindus Systems und der neugegründeten Payone , zu der auch Worldline und somit Six Payment gehört. ArsRatio aus Kirchbichl zeigte, dass die Beleuchtung nicht immer auf der Decke angebracht sein muss. Mit dem PoS-Highlight-System zeigt der Hersteller, wie Showrooms mit passivem Licht von unten die Ware in den Mittelpunkt rücken können. Passend dazu bietet das Unternehmen Bodenbeläge für den Innen- und Außenbereich an.Von Lumitech Lighting Solution wurden Akzent-, Effekt- und Außenleuchten gezeigt, die zu einer Gesamtlösung kombiniert werden können. Das Sortiment an Pendelleuchten, Deckenleuchten und Wandleuchten zeigte Molto Luce Die deutschevertreibt auch durch das Österreichische Tochterunternehmen Backstationen und Pizzaöfen für die Systemgastronomie. Am Messestand wurden Geräte unterschiedlicher Größe gezeigt, die für den Einsatz vom kleinen Geschäft bis hin zum riesigen Restaurant geeignet sind.Im Werbe-Bereich war unter anderem die Tiedemann GmbH aus Ebreichsdorf vertreten, die mit Aufstellern und Leuchtsäulen aufwarten konnte. Ebenfalls vor Ort waren die Huber Reklametechnik und bgood Die nächste EuroShop findet vom 26. Februar bis 2. März 2023 in Düsseldorf statt.