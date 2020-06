In der Nationalratssitzung am 18. Juni 2020 soll ein Entschließungsantrag verabschiedet werden, der eine verpflichtende, rein nationale Herkunftskennzeichnung bei verarbeiteten und verpackten Lebensmitteln vorsieht. Gegen dieses Vorhaben gibt es starken Protest seitens des Fachverbands der Lebensmittelindustrie. So meint etwa dessen Geschäftsführerin Mag. Katharina Koßdorff: "Eine rein nationale Verpflichtung für eine zusätzliche Herkunftskennzeichnung für die Primärzutaten Milch, Fleisch und Eier bei verarbeiteten und verpackten Lebensmitteln trifft nur unsere heimischen Hersteller, nicht aber deren ausländische Mitbewerber und Importprodukte."

Eine derartige Regelung würde zudem für österreichische Produzenten einen zusätzlichen Aufwand an Kosten und Administration bedeuten. "Das ist gerade jetzt nach der Coronakrise eindeutig der falsche Weg! Jetzt gilt es vielmehr, die heimischen Versorger zu entlasten statt zu belasten! Die Kennzeichnung von Lebensmitteln darf nur im EU-Gleichklang erfolgen. Denn nur EU-einheitliche Vorgaben sind im Wettbewerb nicht diskriminierend, weil sie für alle heimischen und ausländischen Marktteilnehmer im EU-Binnenmarkt gleichermaßen gelten - im Gegensatz zu nationalen Systemen", so Koßdorff. Schließlich müsste dann jede Änderung des Herkunftsortes der Primärzutat auf der Verpackung abgebildet werden, was zu erheblichen Mehrkosten führen würde.

Die zuständige Bundesministerin Elisabeth Köstinger verteidigt die nationale Herkunftskennzeichnung mit zukünftig besseren Chancen für die österreichischen bäuerlichen Familienbetriebe.