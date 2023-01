Fairtrade: 30 Jahre Fairtrade in Österreich

Seit 1993 flossen mehr als 500 Millionen Euro an Direkteinnahmen zu den Organisationen im Ursprung, die durch den Verkauf von Fairtrade-Produkten hierzulande bislang zustande kamen.

Seit 30 Jahren engagiert sich Fairtrade Österreich gemeinsam mit Partnerunternehmen und Menschen aus der Zivilgesellschaft dafür, den Handel mit dem globalen Süden fairer zu gestalten und den hart arbeitenden Menschen in den Ursprungsländern bessere Lebensbedingungen zu ermöglichen. "Fairtrade zeigt seit 30 Jahren, dass fairer Handel ein Erfolgsmodell sein kann. Das hat uns aus der Nische in den Mainstream gebracht, mit Marktanteilen in einigen Warengruppen von bis zu 37 Prozent. Ziel ist aber, dass der faire Handel endgültig zur Norm wird und Produkte, die keine Rücksicht auf das Wohl von Mensch und Umwelt nehmen, aus den Regalen verschwinden", wünscht sich Hartwig Kirner, Geschäftsführer von Fairtrade Österreich anlässlich des Jubiläums.