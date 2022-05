Die Fairtrade Bilanz zeigt einen Umsatzrekord im vergangenen Jahr. Die schwierigen Zeiten hätten ein nachhaltiges Handeln seitens Unternehmen und Konsumenten beflügelt. Der Umsatz von 485 Millionen Euro mit einem Plus von 24 Prozent im Vorjahresvergleich bestätige dies.

Eine Zeitenwende sei von den aktuellen Umsatzzahlen ablesbar, so die aktuelle Aussendung von Fairtrade Österreich. "Immer mehr Menschen und Unternehmen handeln nachhaltig. Das heißt auch, fair zu den Menschen und fair zur Umwelt zu sein. Alle in der Lieferkette müssen profitieren, nicht nur wenige", sagt Hartwig Kirner, Geschäftsführer von Fairtrade Österreich, die Vision für die Zukunft. Der faire Handel bringe Stabilität durch langfristige Verträge, stabile Mindestpreise und zusätzliche Prämien.



Für die Kleinbauernfamilien und Beschäftigten in Afrika, Asien und Lateinamerika, die Fairtrade-Rohstoffe anbauen, bedeutet das geschätzte Einnahmen in der Höhe von 69,5 Millionen US-Dollar aus dem Vorjahr, die helfen, Sicherheit in weiterhin unsicheren Zeiten zu schaffen. Und dies würden die Umsatzzahlen 2021 auch verstärken: Fairtrade-Produkte verbuchten im heimischen Handel einen U

Erneut legten einzelne Rohstoffe im zweistelligen Prozentbereich zu, darunter allen voran Fairtrade-Kakao mit einem Plus von 33 Prozent beziehungsweise mehr als 7.000 Tonnen – der Marktanteil von Tafelschokolade liegt damit bereits bei 9 Prozent. Auch Orangensaft (+14 %), Bananen (+8 %), Zucker (+4 %) und Rosen (+3 %) blieben im Vorjahr auf Wachstumskurs und das mit teilweise hohen Marktanteilen. "FAIRTRADE zeigt seit knapp 30 Jahren Wege auf, sozial, ökologisch und wirtschaftlich verantwortungsvoll zu leben. Gemeinsam mit unseren Partnern in Österreich und weltweit ziehen wir eine erfreuliche Bilanz des vergangenen Jahres und geben einen positiven Ausblick in die Zukunft", so Kirner.Mehr zur Fairtrade-Bilanz 2021 lesen Sie in der Mai-Ausgabe von CASH, die am 27.05. erscheint.