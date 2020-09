Da Salzburger hat eine "all inclusive Lösung" kreiert, die mit gesteigerter Produktqualität und besserer Wirtschaftlichkeit, den gastronomischen Alltag erleichtert.

Das Geschäft mit dem schwarzen Wachmacher nimmt in der heimischen Gastronomie einen hohen Stellenwert ein. Klar, dass es bei einem ungefähren Verkauf von 7.000 bis 120.000 Portionen Kaffee pro Jahr besonders schnell gehen muss. "Wer seinen Gästen gute Kaffeekreationen servieren möchte, muss mehr tun, als einfach Kaffee zu kaufen. Zustand, Einstellung und Pflege der Kaffeemaschine entscheiden maßgeblich über Top oder Flop des schwarzen Wachmachers", so Rafael Schärf, Gründer und Inhaber von Da Salzburger.Genau an diesem Punkt setzt Da Salzburger an. Das Unternehmen bietet ihren Gastronomiepartnern einen Rundum-Service, bei dem sich Da Salzburger als Support-Parnter neben Montage, Wartung, Jahresservice, Ersatzteile und Notdienst um Reinigungsmittel und Filter für die Kaffeemaschine sowie Schulungen und Zubehör kümmert. "Nicht oder schlecht gewartete Maschinen, fehlerhafter Umgang mit Reinigungsmitteln, verstopfte Milchaufschäumer oder fehlerhafte Maschineneinstellungen: im gastronomischen Alltag fehlt oftmals die Zeit für wichtige Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Unsere Lösung soll eine Win-Win Situation darstellen bei der mit wenig Aufwand, möglichst viel Kaffee verkauft werden kann. Das ist unser Antrieb für den Kunden", meint Schärf.