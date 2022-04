In Zusammenhang mit den laufenden Untersuchungen rund um den Salmonellenbefall von Schokoprodukten, stoppt Ferrero den Betrieb in Arlon, Belgien, wo es zu den Verunreinigungen gekommen sein soll, vorübergehend.

Nachdem hunderte Salmonellen-Fälle in ganz Europa mit dem Süßwarenhersteller Ferrero in Verbindung gebracht wurden, schließt Ferrero nun das betroffene Werk in Arlon. Die Aufsichtsbehörde Afsca hatte Ferrero am Freitag die Produktionslizenz für das Werk in Arlon vorübergehend entzogen, bis alle Regeln und Anforderungen der Lebensmittelsicherheit erfüllt seien. Gleichzeitig wird die gesamte Produktion von Kinder Überraschung, Kinder Mini Eggs, Kinder Überraschung Maxi 100g und Kinder Schokobons zurückgerufen, die in Arlon hergestellt wird, zurückgerufen. Auf das Werk in Arlon entfallen rund sieben Prozent des Gesamtvolumens der jährlich weltweit hergestellten Kinderprodukte.