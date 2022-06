Ferrero: Ferrero-Werk darf wieder öffnen

Im Zuge des Salmonellen-Skandals wurde dem Standort in Belgien die Lizenz entzogen, nun geht die Produktion unter Auflagen weiter.

Die in der Produktionsstätte hergestellten Überraschungseier, Schoko-Bons und Mini Eggs wurden international exportiert. Dadurch kamen Verdachtsfälle auf einen Zusammenhang mit dem Konsum der Süßwaren und Salmonellen-Infektionen in zahlreichen europäischen Märkten, Israel und Australien zustande. In Österreich gab es 14 bestätigte Fälle. Zehn der Betroffenen waren laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) Kinder; fünf von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden.