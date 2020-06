Im Wintersemester 2020/21 startet der durch den Branchenverband IAA (International Advertising Association) zertifizierte Lehrgang an der FH St. Pölten.

Werbung und Brand Management sind die Kernelemente der neuen, im Oktober 2020 beginnenden akademischen Weiterbildung an der Fachhochschule St. Pölten. "Einer der zentralen Schwerpunkte der Ausbildung ist die Digitalisierung. Durch die Vermittlung von digitalem Know-how in allen Aspekten von Werbung und Brand Management bereiten wir die Studierenden bestmöglich auf eine weitgehend digitalisierte Branche vor", so Lehrgangsleiterin Barbara Klinser-Kammerzelt.Die berufsbegleitende, praxisorientierte Weiterbildung kann sowohl als akademischer Lehrgang (3 Semester) als auch als Master Lehrgang (4 Semester) absolviert werden. Bewerbungen sind noch bis 10. September 2020 möglich.Nähere Infos zum Lehrgang gibt es bei einem online info.termin am 7. Juli 2020 ab 18.30 Uhr, zu dem man sich unter folgendem Link anmelden kann: