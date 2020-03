13 Fleischgerichte werden geliefert. Das Pork Royal beispielsweise ist in 50 bis 60 Minuten fertig.

Das Unternehmen bietet laut eigenen Angaben "das beste Fleisch der Welt" und stellt die hochqualitativen Gerichte binnen 24 Stunden bis auf weiteres kostenfrei in ganz Österreich zu.

Seit fünf Jahren ist die Fleischmanufaktur Aumaerk bereits am Markt und beliefert Gastronomie, Großküchen und seit 2017 auch Privatkunden. Diese kommen nun in einen ganz besonderen Genuss: Das Unternehmen liefert bis auf weiteres 13 hochqualitative Fleischgerichte direkt nach Hause. Diese müssen nur mehr in den Ofen geschoben werden.Das Besondere daran: Das Fleisch ist nicht nur von höchster Produktqualität, sondern mit einem speziellen, patentierten Verfahren veredelt und vorbereitet.