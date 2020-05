Das Unternehmen, das laut eigenen Angaben „das beste Fleisch der Welt“ produziert, bietet zum Re-Opening ab Mitte Mai allen Gastwirten ein kostenloses, individuelles Probierpaket ihres veredelten und genussfertigen Gourmetfleisches an.

Mehr dazu Fleischmanufaktur Aumaerk Haubengenuss nach Hause geliefert Das Unternehmen bietet laut eigenen Angaben "das beste Fleisch der Welt" und stellt die hochqualitativen Gerichte binnen 24 Stunden bis auf weiteres kostenfrei in ganz Österreich zu. Die Gastronomen sind die großen Leidtragenden der Pandemie - wir wollen hier gerne unseren Beitrag leisten. Wenn jetzt alle zusammenhelfen, dann kann es uns gelingen, der Gastronomie zu einem wirklich erfolgreichen Neustart zu verhelfen“, so Aumaerk-Gründer Dr. Harald Neumaerker.

Das Fleisch ist „gebrauchsfertig“ und muss nur noch kurz in den Ofen geschoben werden. Aumaerk garantiert ein perfektes Genuss-Ergebnis ohne hohen Personalaufwand. Die einzelnen Fleischstücke können vielfältig und zur Gänze verarbeitet werden, was auch der Lebensmittelverschwendung – dem sogenannten Food-Waste ­– vorbeugt.Falls nicht so viele Gäste wie erwartet kommen, sind die einzelnen Stücke bis zu 30 Tage lang ohne Qualitätsverlust haltbar. Köche und Lokalbesitzer gewinnen so ein wenig Planungssicherheit und außerdem ein Fleisch auf ihrer Speisekarte, das seinesgleichen sucht.