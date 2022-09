Der Initiative "Regional-Optimal" von Fleischwaren Berger wurde vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau die Wirksamkeit attestiert.

Es sind erfreuliche Zahlen, die Fleischwaren Berger bei der von ihnen in Auftrag gegebenen Analyse zurückerhalten hat: Laut dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) wird durch die Klimaschutz-Initiative "Regional-Optimal" der CO 2 -Ausstoß um bis zu 45 Prozent reduziert. Das entspricht einer jährlichen Einsparung von 5.512 Tonnen CO 2 -Äquivalent, was rund 33.000.000 gefahrenen PKW-Kilometern entspricht. Erfasst wurden die Treibhausgase vom Bauernhof bis zum Schlachthof inklusive jener aus der Produktion der Futtermittel. Schlüsselelement dabei ist nämlich die Ernährung der Mastschweine - diese erhalten statt Übersee-Soja regionale Futtermittel. Die 40 teilnehmenden Betriebe sind allesamt AMA-zertifizierte Landwirte und befinden sich im Umkreis von maximal 50 km rund um den Produktionsstandort von Berger Schinken im Bezirk Tulln. Das Futter der Tiere ist zu 100 Prozent gentechnikfrei und stammt zum überwiegenden Anteil aus dem Eigenbau der Landwirte.