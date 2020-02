Laut Statistik Austria nahm 2019 die Zahl der untersuchten Schlachtungen von Schweinen in Österreich um 1,2 Prozent ab.

Gab es im Jahr 2010 in Österreich noch 5,58 Millionen untersuchte Schlachtungen von Schweinen, so waren es 2019 nur mehr 5,06 Millionen (- 9,3 Prozent). Gegenüber 2018 betrug das Minus 1,2 Prozent. Den größten Anteil an untersuchten Schweineschlachtungen meldete 2019 übrigens die Steiermark (39,1 Prozent)Bei den Rindern präsentiert sich das Bild stabiler. 2010 zählte man 624.859 Schlachtungen, 2019 waren es mit 625.474 in etwa gleich viele (+0,09 Prozent). Im Vergleich zu 2018, als die Anzahl der Rinderschlachtungen 639.077 Stück betrug, steht jedoch ein Minus von 2,1 Prozent zu Buche. Regional gesehen entfiel der Hauptanteil der bundesweit untersuchten Rinderschlachtungen 2019 auf Oberösterreich (33,2 Prozent).Die stärksten Zuwächse - wenngleich auf niedrigem Niveau - verzeichneten in den letzten Jahren die Ziegenschlachtungen. Diese stiegen von 5.301 im Jahr 2010 auf 13.342 im Jahr 2019, was einem Plus von 152 Prozent entspricht. Allein von 2018 auf 2019 machte das Plus satte 24 Prozent aus. Ebenfalls stark zulegen gegenüber 2018 konnten im Vorjahr die Schafschlachtungen mit einem Wachstum von 12,6 Prozent. Lag die Anzahl der geschlachteten Schafe 2010 noch bei 122.053 Stück, so waren es 2019 172.794 Tiere.