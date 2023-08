Food Report: Wie werden wir uns ernähren?

Zoya Miller

Jedes Jahr auf Neue präsentiert und präzisiert Ernährungswissenschafterin und Zukunftsforscherin Hanni Rützler die Food Trends für die Food- und Beverage-Branche. Dabei spielen die gesellschaftlichen Entwicklungen der Esskultur eine zentrale Rolle und nicht nur Fleischalternativen stehen seit Jahren im Fokus.

Wer Lebensmittel entwickelt, kommt um ein intensives Studium der Food Trends nicht herum. Jahr für Jahr listet Hanni Rützler gemeinsam mit Co-Autor Wolfgang Reiter im Food Report die Megatrends und Entwicklungen auf, die als Ausgangsbasis für die Produktentwicklung, auf Marketingstrategien und das Supply-Chain-Management von Unternehmen in der Lebensmittelbranche gelten. Der Einfluss reicht aber auch weit in angrenzende Branchen hinein, und in die Politik – in die Gestaltung von Verbraucherschutzgesetzen, Agrarpolitik und Umweltrichtlinien.





Der aktuelle Report wirft nicht nur essenzielle gesellschaftliche und unternehmerische Fragen auf, er sucht auch nach praxisrelevanten Antworten. Eine zentrale Frage, die sich der Esskultur im Wandel widmet, ist: Wie der Wandel der Arbeitswelt unser Essen und die Mahlzeitenstrukturen verändert. Hier spielt hinein, dass den Essenszeiten nicht mehr die elementare Bedeutung zukommt, die sie noch bis vor wenigen Jahrzehnten innehatte. Das Arbeitsleben wurde rundherum organisiert und geplant. Heute isst man anders Der Wandel zur Wissensgesellschaft habe auf allen Ebenen für disruptive Veränderungen gesorgt: Man arbeitet zusammen, auch über Hierarchieebenen und geografische Grenzen hinweg, arbeitet zu keinen fixen Zeiten und an keinen fixen Orten. Das beeinflusst natürlich auch die Art des Essens, die Zusammenstellung der Speisen und der Essgesellschaft und die Wichtigkeit der Mahlzeiten. Zuhause isst man nun eher abends gemeinsam, dafür gerne warm, mittags ist selten noch von den gewohnt drei Gängen die Rede, und Frühstück wird sowieso neu aufgeladen und in viele kleine Snackeinheiten geteilt. Eine besonders laute Antwort auf diesen Wandel ist die sogenannte Snackification, unterwegs, schnell und in jedem Fall convenient. Der Handel und die FMCG-Industrie wissen diese Entwicklung bereits bestens zu nützen. To-Go-Sortimente, Ready-to-Eat-Produkte und kleine "Zwischendurch"-Portionen von allem sind gute Beispiele. Neues Essen machen Die Lebensmittelproduktion steht ebenfalls vor, oder eigentlich schon mitten drinnen in einer gewaltigen Umwälzung. Die Art, wie die industrialisierte Welt ihre Nahrungsmittel produziert, ist mit den Klimazielen unvereinbar, wie es nicht nur bei Greenpeace heißt. Treibhausgase, Bodennutzung, Bio-Diversität, Tierwohl und Ressourcenschonung sind nur einige Schlagworte, die traditionelle Produktionsweisen vor große Herausforderungen stellen. Die gesellschaftliche Entwicklung ist eine andere. Der hohe Fleischkonsum hat uns an die Grenzen eines funktionierenden Ökosystems gebracht. Mit einem Wort, es gibt dringenden Handlungsbedarf. Dieser Einladung sind bereits weltweit boomende Start-ups und Food-Tech-Unternehmen gefolgt, auch die Entwicklungsabteilungen der großen Lebensmittelproduzenten forschen intensiv an alternativen Herstellungsverfahren, Optimierungsprozessen oder gleich an neuen Lebensmitteln aus dem Labor. Ungeachtet der vielen kritischen Stimmen entwickeln sich hier neue Technologien, um eine Welt ohne tierische Produkte zu ernähren. Hanni Rützler dazu: "Viele Landwirte sehen unsere esskulturellen Traditionen durch Novel Food gefährdet. Dabei können neue Technologien dabei helfen, sie auf lange Sicht zu bewahren."



