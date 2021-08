Reaktion foodwatch Österreich

Lisa Kernegger von foodwatch Österreich sagt auf CASH-Anfrage zu den Ergebnissen aus Deutschland: "Werbung an Kindern für ungesunden Lebensmitteln ist auch in Österreich ein gewichtiges Problem. Im Schnitt ist in Österreich etwa jeder dritte Bub und jedes vierte Mädchen im Alter von acht Jahren übergewichtig oder adipös. Übergewichtige Kinder und Jugendliche haben ein erhöhtes Risiko, an Diabetes Typ II oder anderen Stoffwechselproblemen zu erkranken. Daher fordert foodwatch Österreich, dass unausgewogene Lebensmittel nicht mehr an Kinder und Jugendliche beworben werden sollen. Dazu soll das am 31. Mai von der nationalen Ernährungskommission beschlossene 'Nährwertprofil zur Lenkung von Lebensmittelwerbung an Kinder in Audiovisuellen Medien' herangezogen werden. Es kann aber Werbung für Süßigkeiten, salzige Snacks und Limonaden nur wirksam beschränken, wenn es von allen Anbieter für Kindersendungen verpflichtend verwendet wird. Dafür fehlt derzeit allerdings die gesetzliche Grundlage. Wir fordern daher die Bundesregierung auf, dafür zu sorgen, dass sich alle an das Nährwertprofil halten."