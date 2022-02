Im vergangenen Jahr stieg die Abfüllmenge an Mineralwasser um 3 Prozent und knackte damit die 700-Millionen-Liter-Marke. Obwohl es für die Marktteilnehmer im LEH gut läuft, schmerzt der Rückgang in der Gastronomie.

Es ist kein Höchstwert aber der Weg stimmt: Den bisherigen Rekord von 2019 (785,6 Mio. Liter) konnte man nicht knacken, den Tiefpunkt von 2020 (682,7 Mio. Liter) jedoch hinter sich lassen. Zum Jahresbeginn 2021, als es mehrere Lockdowns gab, sanken die Abfüllmengen um bis zu 31 Prozent, was im Laufe des Jahres jedoch aufgeholt wurde. Die höchsten Absatzsteigerungen (Inland und Export) im Vergleich zum Vorjahr wurden in den Monaten April (+39 %), Juni (+45 %) und November (+24 %) erreicht.

Forum Natürliches Mineralwasser-Sprecher und Vöslauer-Geschäftsführer Herbert Schlossnikl berichtet im Gespräch mit CASH: "Wir sind mit dem vergangenen Jahr zufrieden, zumal es 2020 eine enorme Verunsicherung gab. Den größten Einfluss sehen wir selbstverständlich beim Gastro- und Unterwegs-Konsum, wobei die Nachfrage in beiden wieder steigt. Wir gehen optimistisch in das Jahr 2022 und gehen von einem Wachstum in allen Geschäftsfeldern aus. Besonders Mehrweggebinde werden im Handel stark gepusht. Bis wir bei der Gastronomie auf das Niveau von 2019 angeschlossen haben, wird es aber wohl noch bis 2023 oder 2024 dauern."