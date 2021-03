Die Verpackungs-Industrie hatte 2020 eine steigende Produktion bei sinkenden Erlösen - ein Umstand, der Corona und den schwankenden Rohstoffpreisen geschuldet war.

Es sind ermutigende Worte, die Stephan Kaar, Sprecher des Forum Wellpappe Austria, findet: "Wellpappe ist hier klar die Nummer eins. Wir sind innovativ, wirtschaftlich effizient und ökologisch nachhaltig und damit eine echte Alternative zu Kunststoff." Daher sieht er die Geschäftszahlen der Forums-Mitglieder (DS Smith Packaging Austria, Dunapack Mosburger, Mondi Grünburg, Rondo Ganahl, Smurfit Kappa Interwell und Steirerpack) auch gelassen, obwohl ein branchenweiter Umsatzrückgang verzeichnet wurde. Die Unternehmen haben gemeinsam 553,4 Millionen Euro eingenommen, ein Minus von 3,6 Prozent. "Maßgeblich dafür sind zwei Gründe: Verschiebungen bei den Warensortimenten aufgrund von Corona und kurzfristige Schwankungen auf den Rohstoffmärkten", erklärt Kaar. Dafür stieg der Absatz: über eine Milliarde Quadratmeter des Materials wurden produziert, das sind 15,6 Millionen Quadratmeter mehr als noch 2019.

Der Anteil von Wellpappe-Verpackungen für den Onlinehandel lag im Jahr 2020 bei über zehn Prozent - Tendenz weiter steigend. Die größten Abnehmer von Wellpappe sind nach wie vor die Nahrungs- und Genussmittelindustrie (47,7 %), gefolgt von Verpackungen für Möbel, Elektrogeräte, Maschinen und Fahrzeuge (19,4 %), sowie chemische Produkte, Reinigung und Kosmetik (10,8 %). Im ersten Quartal 2021 verzeichnet die Branche eine große Nachfrage. Allerdings ist die Situation an den Rohstoffmärkten weiterhin angespannt. Für 2021 rechnet der Forum Wellpappe Austria-Sprecher "mit einem soliden Wachstum in der Höhe von drei bis vier Prozent."

Sicher und innovativ

Florian Döbl, Managing Director bei MondiCorrugatedSolutions und Forums-Mitglied, gibt einen Überblick zur Situation rund um das Personal der Branche: "Es sind über 1.900 Personen an neun Standorten tätig, dazu kommen 79 Lehrlinge, dieses Jahr werden 30 neue dazu kommen. In der gesamten Industrie gab es nur punktuell Kurzarbeit." Man sei stolz darauf, dass die angewandten Hygienekonzepte in der Produktion funktionieren, dazu zählen etwa gestaffelte Schichten sowie Pausen und die kontaktlose Übergabe.

Schließlich kam Roland Fink, Gründer der niceshops GmbH, zu Wort: "Die Verpackung macht den größten Posten bei unserem CO 2 -Fußabdruck aus. Hier braucht es clevere Lösungen und um diese zu schaffen, muss man auf die Industrie zugehen. Wir müssen viel mehr miteinander reden, weil hier gibt es ein enormes Innovations-Potenzial." Sein Vorzeigeprojekt: Eine Versandbox, die sich ohne Klebstoff schließen lässt und die ein zweites Mal verwendbar ist, etwa um die Rücksendung von Ware zu vereinfachen.

Nachfrage bei den Rohstoffen

Kaar kommt abschließend auf die Rohstoff-Thematik zurück: Laut ihm besteht Wellpappe zu 80 Prozent aus Altpapier, welches nicht nur in Europa gerade sehr gefragt ist. Auch in China wird Recycling immer stärker ausgebaut, wodurch der Markt eine hohe Nachfrage erfährt. Dazu kommt der steigende Anteil an Onlinehandel und der damit steigende Bedarf an Verpackung. Die hohen Rohstoff-Preise und die zeitweise gesunkene Nachfrage nach hochpreisigen Verpackungen erklären das gestiegene Produktionsvolumen bei niedrigeren Umsätzen. Im LEH sieht Kaar übrigens das größte Wachstumspotenzial bei Obst und Gemüse: "Hier kann die Produktsicherheit und die Haltbarkeit gewährleistet werden", meint er. Laut einer Studie der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung, so Kaar, ließe sich ein Fünftel der fossilen Verpackungen im DACH-Raum durch Wellpappe ersetzen, wodurch 800.000 Tonnen Kunststoff eingespart werden könnten.