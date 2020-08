Forum Wellpappe: Stabil in der Krise

Die Österreichische Wellpappe-Industrie hat die Krise gut überstanden. Sie schließt das erste Halbjahr mit einem leichten Absatzplus ab. Nun wirbt die Branche um Lehrlinge.

Lehrlinge als Social-Media-Influencer

Forum Wellpappe Austria

Wellpappe wird immer mehr zur nachhaltigeren Alternative bei Verpackungen. Über zwei Drittel aller in Österreich hergestellten Waren werden nach Angaben der Industrie bereits in Wellpappe verpackt. Im ersten Halbjahr 2020 wurden so insgesamt 520,6 Millionen Quadratmeter Wellpappe abgesetzt. Das ist ein Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr. "Während des Corona-Lockdowns waren unsere Mitgliedsunternehmen mit kurzfristigen Auftragsspitzen konfrontiert, vor allem im Lebensmittel- und im Online-Handel", erklärt Stephan Kaar, Sprecher des Forum Wellpappe Austria. "Trotz strengster Hygiene- und Sicherheitsauflagen konnte die heimische Wellpappe-Industrie – dank ihrer enormen Flexibilität – den erhöhten Bedarf sehr gut bewältigen." Lediglich beim Umsatz musste man ein Minus von 6,3 Prozent verkraften. Dieser lag bei 276,7 Millionen Euro. Einbrüche gab es zum Beispiel bei den Automobilzulieferern.Für das zweite Halbjahr zeigt sich Kaar aber vorsichtig optimistisch und sieht weiterhin großes Potenzial in der Wellpappe, vor allem als Ersatz für Plastikverpackungen. "Einer Studie der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) zufolge, ließen sich 21 Prozent aller derzeitigen Plastikverpackungen durch Lösungen aus Wellpappe ersetzen", zitiert Stephan Kaar die Autoren der GVM-Studie. Bei Verpackungen für Obst und Gemüse liegt das Einsparpotenzial sogar bei 64 Prozent. "Wer sich für Verpackungen aus Wellpappe entscheidet, schont die Ressourcen unserer Erde, ist bei Konsumenten gefragt und leistet einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz", so Kaar.Aktuell sucht die heimische Wellpappe-Industrie Nachwuchs. Unter dem Motto "Bye, bye Plastic - Hello Wellpappe" startete sie eine neue Lehrlingskampagne in den sozialen Kanälen, um Jugendliche für die Branche zu gewinnen. "Mit dieser Kampagne gehen wir neue Wege: Die Lehrlinge selbst werden zu Social Media-Influencern und werben für den nachhaltigen Werkstoff Wellpappe", erklärt Kaar.