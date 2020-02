Frank Juice: 2 Minuten 200.000 Euro

Das Puls 4-TV Erfolgsformat "2 Minuten 2 Millionen" bringt den Gründern des Münchner Fastenkur-Saft-Unternehmens ein Investment im sechsstelligen Bereich.

Bei dem deutschen Erfolgskonzept Frank Juice handelt es sich um hochwertige, kaltgepresste Frucht- und Gemüsesäfte, die bei einer mehrtägigen Fastenkur getrunken werden. Als jahrhundertealte und bewährte Methode kann Fasten helfen, den Körper zu entlasten und innere Balance zu finden. Passend zur beginnenden Fastenzeit dient die Frank Juice Saftkur somit als Startschuss für ein gesünderes, energiegeladeneres Leben und hilft überflüssige Kilos zu überwinden.Das Herstellungsverfahren der Produkte beruht dabei auf Hochdruck und ist nur mit PET-Flaschen möglich, weil Glas zerspringen würde. Die verwendeten PET-Flaschen sind zu 100 Prozent recyclebar. Dank eigenem Rücknahmeverfahren kann der Verbraucher die Flaschen versandkostenfrei zurücksenden.Frank Juice ist in unserem größten Nachbarland bereits seit 2014 auf dem Markt und wird dort mittlerweile in über 1.500 Rewe- und Edeka-Märkten gelistet. Der Umsatz befindet sich im siebenstelligen Bereich. Nun möchte das Gründerteam, Daniel Andreoli, Marco Gariboldi und Korbinian Gerstl, durch die Puls 4-Show auch den Österreichischen Markt erobern. Die beiden Jurymitglieder, Unicorn Gründer Maximilian Tayenthal von N26 und Familienunternehmer Leo Hilinger, sind überzeugt und investieren je 100.000 Euro in das Start-Up. Jury-Mitglied Markus Kuntke vergibt als leitender Trend- und Innovationsmanager der Rewe Internation das "Merkur/Billa-Start-Up-Ticket" an die Gründer.