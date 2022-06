Der vom Ottakringer-Tochterunternehmen Freudewerk im Vorjahr gestartete Sofortlieferdienst für Getränke bietet seine Services auch heuer wieder in Wien an.

Seit 2. Juni 2022 sind sie wieder unterwegs, die neongelben E-Lastenbikes von Drink Now. Bestückt sind sie mit acht erfrischenden Getränken. Das Spektrum reicht von Ottakringer Helles, über das Ottakringer BrauWerk Session-IPA, Vöslauer Mineralwasser, Fritz Kola bis hin zu weißem Spritzer und Gin Tonic aus der convenienten Dose.



Die Bestellungen erfolgen via der kostenfreien Drink-Now-App, geliefert wird in dieser Saison von bis zu sechs E-Lastenbikes, in der Regel Donnerstag bis Sonntag zwischen 14 und 22 Uhr. Das Besondere: Drink Now stellt per GPS direkt an den Standort der Kundinnen und Kunden zu – also auch in den Park, an den Donaukanal oder das sonstige "Platzl des Geschehens". Das Liefergebiet umfasst die Wiener City – sprich in etwa fünf Kilometer rund um den Stephansdom. Die Lieferung ist kostenfrei – der Mindestbestellwert beträgt zehn Euro.