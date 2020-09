Froneri: Neue Sales-Struktur

Michael Tschurl ist neuer Nationaler Key Account Manager bei Froneri und folgt Nicole Francé nach. Er berichtet direkt an Eva Nikendei, die zukünftig die Bereiche Marketing und Sales (Retail) in Personalunion verantworten wird.

Froneri stellt sich im Bereich Sales neu auf. Mit dem Ausscheiden von Nicole Francé, die als Retail-Sales-Verantwortliche die Vertriebsgeschicke lange Jahre erfolgreich leitete, übernimmt Michael Tschurl, der 2017 als Junior Key Account Manager bei Froneri gestartet ist, zukünftig weitere Kompetenzen und betreut als nationaler Key Account Manager den Lebensmittelhandel in Österreich.Er berichtet in seiner neuen Funktion direkt an Eva Nikendei, die künftig zu ihrer Funktion als Head of Marketing auch die Sales-Geschäfte im Retail-Markt verantwortet. Nikendei berichtet wiederum an Dr. Gotthard Kirchner, der für das Retail-Geschäft in Deutschland und Österreich verantwortlich zeichnet. „Unsere Retail-Sparte hat sich in den letzten Jahren als starker Umsatzbringer erwiesen. Diese positive Entwicklung möchten wir weiter vorantreiben, mit einem starken Team und starken Produkten“, so Eva Nikendei.