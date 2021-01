Functional Food: Produktparade mit Muckis

Die Auswahl an High-Protein-Produkten wächst - CASH liefert einen Überblick zu den wichtigsten Marken im Segment.

Wie der Marktreport Functional Food in der Jänner 2021-Ausgabe von CASH zeigt, haben sich Riegel, Pulver und Drinks mit hohem Proteingehalt vom Nischendasein zum Mainstream gemausert. Selbst die großen Handelsketten haben bereits das Sortiment ihrer Eigenmarken um entsprechende Produkte erweitert.

Aber auch viele Markenartikler haben ihr Sortiment um proteinreiche Neuheiten erweitert - besonders auffällig ist das im MoPro-Regal. Berglandmilch hat etwa im Frühling 2020 die Marke Latella um die Variante Latella Pro erweitert. Berglandmilch-Geschäftsführers Josef Braunshofer zu dem Launch: "Wir haben das Lattella Protein am Markt lanciert, als gerade der erste Lockdown in Österreich verhängt wurde. Die beiden Sorten Lattella Protein sind aber tatsächlich in ihrer Kategorie 'proteinreiche Milchmischgetränke' sehr erfolgreich. Das Protein-Segment wird unserer Einschätzung nach getrieben durch die vielen Neuerungen in seiner Bedeutung sogar noch wachsen."

Der Vertriebs-Fokus von Berglandmilch bleibt trotz der Sortimentserweiterung auf dem LEH, so Braunshofer. Der Vertrieb über Sportnahrungsfachhändler sei denkbar, die Produkte müssen allerdings gekühlt werden - dementsprechend müsse die Logistik funktionieren. Aufgrund des Erfolgs von Latella Pro werden 2021 auch Neuheiten mit einem erhöhten Gehalt an Milcheiweiß auf den Markt kommen, verrät der Geschäftsführer.

Enormes Wachstum

Bereits seit 2019 gibt es von NÖM die Range NÖM Pro, die zur Markteinführung Drinks und Topfencremen umfasste. Mittlerweile gibt es auch einen proteinreichen Cottage Cheese, ein passendes Fruchtjogurt und das Protein Water der Marke. Damit aber nicht genug, denn Puddings und Riegel sind ebenfalls in der Pipeline. Veronika Breyer, NÖM Marketingleiterin, sieht die Pro-Range als logische Fortführung der NÖM Fasten-Produkte. Die bisherige Entwicklung des Segments kommentiert sie: "Hier zeigt sich die Innovationskraft der NÖM, und dass sich eine strategische Marktbearbeitung mit modernen Markenplattformen bezahlt macht. Es ist schön zu sehen, dass auch bei modernen, funktionalen Konzepten auf die heimische Marke vertraut wird und nöm PRO sich in allen bearbeiteten Marktsegmenten gegen teilweise auch große international Marken, sowie preisaggressive Eigenmarkenkonzepte klar durchsetzen konnte."Breyer hat auch die Zahlen um die positive Entwicklung zu belegen: In der Kategorie der Proteindrinks konnte NÖM das Volumen 2019 verdreifachen, wodurch ein Marktanteil von 70 Prozent erreicht wurde. Insgesamt ist das Segment der proteinreichen MoPro-Artikel 2019 um 248 Prozent gewachsen. Mit dem rasanten Wachstum ist das Ziel der NÖM klar: "Der Wachstumstrend im Proteinbereich erstreckt sich weit über die Grenzen des Kühlregals. Daher werden wir als Nummer eins Proteinmarke Österreichs auch in anderen Segmenten Fuß fassen", so Bayer. Um das zu erreichen, ist auch der Fachhandel für Sportnahrung ein interessanter Vertriebsweg für den Hersteller, zumal die Pro-Drinks keine Kühlung brauchen.

Einen Überblick zu den Eigenmarken der Händler sowie namhafter Marktteilnehmer finden Sie in der Jänner 2021-Ausgabe von CASH. Informationen zu den darin erwähnten Marken und mehr gibt es in der Gallerie: