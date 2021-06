Günter Thumser reagiert mit seinem Gastkommentar auf einen Beitrag zum Lieferkettengesetzt, der am 28.5.2021 auf cash.at erschien. Er bricht darin eine Lanze für die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der Konsumenten und sieht die Anschuldigungen gegenüber der Industrie überzogen.

Verantwortung der Unternehmen

Verantwortung der Konsumenten

Mit meinem Kommentar nehme ich als Geschäftsführer des Markenartikelverbands Stellung zum Beitrag "Lieferkettengesetz" auf cash.at vom 28.05.2021 Der in der Vorwoche erschienene Beitrag fordert eine Reaktion aus der Sicht seriös agierender Unternehmen geradezu heraus – enthält er doch kein Wort des Ausgleichs über die dabei angestrebte, völlig überzogene Kriminalisierung weitester Wirtschaftskreise (am deutschen Beispiel ab 2024 auch für alle Betriebe ab 1.000 Mitarbeiter gültig - entspräche auf Österreich umgelegt: bereits ab Betriebsgröße 100 Mitarbeiter!).Markenartikelunternehmen bekennen sich uneingeschränkt zur Achtung der Menschenrechte und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen.Unternehmen können staatliches Handeln jedoch nur ergänzen, aber nicht ersetzen.Sie sind weder tatsächlich in der Lage noch demokratisch legitimiert, in innerstaatliche Hoheitsaufgaben einzugreifen.Es bedarf deshalb eines Ansatzes, bei dem sich der Staat mit seiner Aufgabe einer kohärenten Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik und die Industrie mit ihren globalen Geschäftsaktivitäten wechselseitig unterstützen.Dies geschieht mit dem vorgeschlagenen Lieferkettengesetz aber leider nicht. Vielmehr wird die Verantwortung für den Schutz der Menschenrechte allein den Unternehmen übertragen.Die formulierten Anforderungen dabei basieren auf der gewohnten und geübten Zuverlässigkeit westlich demokratischer Rechtssysteme, ignorieren dabei jedoch jegliche Realitäten der tatsächlich schützenswürdigen Ursprungsländer.Ebenso ignoriert wird dabei die faktische Unmöglichkeit einer dauernden Kontrolle dritt- und viertgereihter Lieferanten in der Kette - nicht nur für kleinere oder mittlere Betriebe!Gerade vor diesem Hintergrund ist das bewährte System der freiwilligen Selbstverpflichtung mit einem Monitoring über den jährlichen Nachhaltigkeitsbericht des beauftragenden Unternehmens ein wesentlicher, weil fairer Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung der Situation. Jegliches Abweichen davon würde in der aktuellen, digitalen Welt der direkten Kommunikation ohnedies unmittelbar durch die Verbraucher sanktioniert werden.Das Bestreben der Markenartikelunternehmen, einen deutlich aktiven Beitrag zur Verbesserung der Menschenrechts-Situation zu leisten, äußert sich in einer Vielzahl individueller Aktivitäten, wie auch der permanent zunehmenden Verwendung von z.B. "Fairtrade"-zertifizierten Inhaltsstoffen.Im Übrigen ist davon auszugehen, dass in der Europäischen Union spätestens 2024 einheitlich verbindliche Regelungen für ein Lieferkettengesetz (sog. mandatory Human Rights Due Diligence) in Kraft treten werden.Die zunehmend ideologisch geführte Diskussion ignoriert (bewusst?) die Verantwortung der Konsumenten, die allein durch ihren Einkauf, durch ihre Auswahl entscheiden, welche Produkte nachhaltigen Erfolg am Markt haben – und das nun wirklich im besten doppelten Wortsinn!Verantwortungsbewusste Hersteller sind an nachhaltigem Marken- und damit Unternehmenserfolg nicht nur interessiert, sondern davon auch abhängig: Nachhaltigkeit in allen drei Ausprägungen – ökonomisch, ökologisch wie natürlich auch sozial, der Gesellschaft gegenüber.Sie orientieren sich dabei an den Wünschen der Konsumenten genauso wie an den herausfordernden gesetzlichen Normierungen, in vielen Fällen gehen sie mit ihren Maßnahmen sogar frühzeitig und eigenverantwortlich darüber hinaus.Bemerkenswert in diesem Kontext ist jedoch das auch medial stark unterstützte Phänomen, in immer kürzeren Abständen neue Kosten-treibende Forderungen den Herstellern gegenüber zu erheben, gleichzeitig jede Weitergabe/Akzeptanz höherer Kosten im Preis mit derselben Vehemenz (oder sollte ich es besser "Ignoranz" nennen?) abzulehnen und sogar lautstark zu verfolgen."There is no free lunch" sagen die Engländer, diese Erkenntnis ist am Kontinent offenbar noch nicht angekommen, sei es bei den Einkäufern großer Handelsorganisationen, manchen Arbeitnehmer- und Verbraucherverbänden oder entsprechenden politischen Akteuren.Nehmen wir daher die Herausforderungen der Zukunft schon jetzt konstruktiv in Angriff – das gelingt nicht mit allzu einseitiger Schuldzuweisung, sondern viel eher gemeinsam mit geteilter Verantwortung, viel Aufklärung und Bewusstseinsarbeit – auf dass dem breit bekundeten Wunsch auch die entsprechend abgeleitete, bewusste Kaufentscheidung folgt.