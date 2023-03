Inverto

Im Januar trat das Gesetz der Europäischen Union gegen Abholzung in Kraft. Wer künftig Produkte aus tropischen Ländern in die EU einführt, muss nachweisen, dass diese nicht von gerodeten Flächen stammen. Höchste Zeit, um Transparenz in der Lieferkette zu schaffen, mahnt Rudolf Trettenbrein von der Einkaufsberatung Inverto.

Rund 16 Prozent der weltweiten Abholzung von Regenwäldern gehen auf das Konto der Europäischen Union (EU), hat der World Wide Fund For Nature (WWF) berechnet. Das soll nun ein Ende haben: Da