Nachhaltig, gesund und dennoch mit viel Genuss. In etwa so kann man die Trendentwicklung am Getränkemarkt beschreiben. Und obwohl die Konsument:innen preissensibel geworden sind, lassen sie sich den ein oder anderen guten Tropfen - alkoholisch oder nicht - nicht entgehen, solange sie darin einen gewissen Mehrwert sehen.

Der Getränkemarkt ist bunt, die Innovationen jedes Jahr aufs Neue vielfältig. Und dennoch lassen sich gewisse Trends nicht leugnen. Vor allem im Bereich Gesundheit tut sich hier einiges. Ent