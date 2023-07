Die 17. Internationale Konferenz für Erzeugerorganisationen für Obst und Gemüse (ICOP) lädt von 22. bis 24. November nach Almeria in Spanien.

Vom steirischen Beratungsunternehmen gfa-consulting gmbh. gegründet und organisiert, handelt es sich beim ICOP um eine jährliche dreitägige Veranstaltung für Vertreter des Obst- und Gemüsesektors, insbesondere für Erzeugerorganisationen. Wie in den Jahren zuvor, bietet die Veranstaltung auch heuer wieder ein breit gefächertes Programm mit praktischen und theoretischen Beiträgen.



Veranstaltungsort ist diesmal von 22. bis 24. November 2023 die Stadt Almeria, ein wahrer Hot-Spot in Sachen europäischer Obst- und Gemüseproduktion an der spanischen Südküste. Nach zwei Konferenztagen am 22. und 23. November, stehen schließlich am 24. November 2024 Betriebsbesichtigungen am Veranstaltungsprogramm.Weitere Infos & Anmeldung: www.icop.at