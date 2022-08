Das Wiener Familienunternehmen Glatz baut sein Markenportfolio weiter aus und nimmt das spanisch-italienische Unternehmen Olasagasti mit seinen Sardellen- und Thunfisch-Varianten ins Portfolio auf.

"Mit diesem Zusammenschluss kommen zwei Familienunternehmen zusammen. Die Familie Orlando hat mit Olasagasti Großartiges aufgebaut und wird auch in Zukunft im Unternehmen eine wichtige Rolle spielen. Wir unterstützen sie dabei mit unserem jahrzehntelangen Know-how. Wir haben gezeigt, dass wir mit Nuri eine Kultmarke noch mehr stärken können, jetzt gehen wir den Weg mit weiteren Produkten", freut sich Jakob Glatz, Eigentümer der Glatz GmbH. Damit steigert Glatz das eigene Markenportfolio auf nun insgesamt vier Fisch-Marken und baut seine Kompetenz in diesem Bereich weiter aus. "Damit sind wir gefragter Partner von Delikatessengeschäften, der High-Class Gastronomie und werden auch unser Sortiment in unserem Nuri-Shop in der Herrengasse erweitern. Wir nutzen unsere Expertise und unsere Synergien für Österreich und den Rest der Welt", betont Glatz Geschäftsführer Reinhard Korner. Glatz steigt somit in die wichtigen Fischabsatzmärkte Spanien und Italien ein und verstärkt gleichzeitig den Wachstumsmarkt USA.