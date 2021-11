Gmundner Molkerei: 25 Jahre Gmundner Milch

Michael Waidacher und Harald Doppler feierten am 2. November den Markengeburtstag von Gmundner Milch.

Die Gmundner Molkerei feiert heuer den 25. Geburtstag ihrer Marke Gmundner Milch.

Am 2. November 1996 verließ die erste Packung Gmundner Milch die Molkerei. Neben der Trinkmilch zählte der Traunkirchner Raclette zum Sortiment aus den Anfängen der Marke, die in den 1990ern mit der Einführungskampagne "Eine köstliche Enthüllung" und "Die nackte Wahrheit" auf sich aufmerksam machte. In den darauffolgenden Jahren wurde das Sortiment immer weiter ausgebaut und umfasst heute rund 60 unterschiedliche Produkte aus der gelben, weißen und bunten Palette.

Werblich setzten die Gmundner damals unter anderen auf prominente Werbegesichter. Neben dem "Milchboten" Gaudimax Karl Baumgartner, der als Kontrolleur der heimischen Kühlschränke unterwegs war, war die Marke Gmundner Milch bei Kultserien wie dem Schloßhotel Orth zu sehen. Auch Skilegende Hannes Trinkl und Speed-Doppelweltmeister und Sportler des Jahres Vincent Kriechmayr konnten in der Vergangenheit als Markenbotschafter für Gmundner Milch gewonnen werden.