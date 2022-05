Die Gmundner Molkerei wird die Fusionsgespräche mit der deutschen Privatmolkerei Milchwerk Jäger weiter vertiefen. Eine Fusion mit der SalzburgMilch ist somit vom Tisch.

Nach ihrer Sitzung am 27. Mai haben der Vorstand und Aufsichtsrat der Gmundner Molkerei eGen entschieden, das Angebot der Molkerei Jäger weiter zu verfolgen. Darüber informierten die Gmundner mittels Presseaussendung. Auf das erste Angebot der SalzburgMilch wurde darin nicht näher eingegangen. Der Deal mit den Salzburgern gilt als geplatzt. Während die Fusion mit den Salzburgern die Eingliederung der Gmundner Molkerei in die SalzburgMilch gebracht hätte, bietet Hermann Jäger der Genossenschaft eine gleichberechtigte Beteiligung an seinem Unternehmen an. Die Gmundner Molkerei eGen (mbH) bleibt somit bestehen und die Landwirte würden Miteigentümer der Milchwerke Jäger GmbH in Haag in Oberbayern werden. "In einer Genossenschaft entscheidet nicht das Interesse von einzelnen, sondern wir tragen Verantwortung für alle Mitglieder. Aus diesem Grund haben wir in letzter Zeit viele Beratungsgespräche geführt und Meinungen eingeholt. Mit dieser Entscheidung sehen wir die Interessen unserer Milchbauern bestens vertreten", glaubt Aufsichtsratsvorsitzender Martin Wahl.