Bei der 85. Generalversammlung der Gmundner Molkerei stimmten die Mitglieder einstimmig für den Zusammenschluss mit dem bayrischen Milchwerk Jäger und fassten darüber hinaus weitreichende Beschlüsse für die gemeinsame Zukunft; dazu gehört auch ein Investitionsprogramm in der Höhe von 15 Millionen Euro am Standort Gmunden.

Der Zusammenschluss zur Gemeinschaftsmolkerei soll eine Perspektive schaffen, "am global dominierten Milchmarkt auch in Zukunft weiterhin bestehen zu können", heißt es seitens der Gmundner Molkerei. Wie dieser Weg aussehen könnte, wurde in den letzten Wochen bei regionalen Veranstaltungen vorgestellt. Dabei nutzten laut Eigenangaben rund 1.100 der knapp 2.000 Mitglieder die Möglichkeit für Fragen und Diskussionen. "In unserer Genossenschaft waren und sind gelebte Demokratie und Transparenz zentrale Werte. Eine Kultur, die wir auch in dieser entscheidenden Frage gelebt haben. Jedes Mitglied hat das Recht, die eigene Sichtweise einzubringen und damit auch einen Beitrag zur Meinungsbildung für eine so zentrale Entscheidung zu leisten", so der Obmann der Gmundner Molkerei Johannes Trinkfass.

Investitionspaket für den Standort Gmunden

An den Unternehmensstandorten sollen zukünftig 800 Millionen Liter Rohmilch verarbeitet werden. Mit rund 800 Mitarbeitern und etwa 3.000 Milchbetrieben blickt die Gemeinschaftsmolkerei positiv in die Zukunft. Beschlossen wurde zudem ein Investitionsprogramm, das bis Ende 2024 Investitionen von rund 15 Millionen Euro vorsieht, mit denen auch die Verarbeitung am Standort Gmunden ausgebaut werden soll. "Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir sehen aber in beiden Unternehmen Mitarbeiter, die gut miteinander können, und bereit sind, voneinander zu lernen. Dafür möchten wir auch allen Beteiligten danken", so der Vorsitzende des Aufsichtsrates Martin Wahl.