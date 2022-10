Great by Date : Rettet die Kosmetika

ricka_kinamoto-stock.adobe.com

Kosmetika die bereits produziert wurden landen oft - aufgrund von nahenden MHDs im Müll. Dabei sind das noch gut zu gebrauchende Produkte. Diesen Entwicklungen möchte das Start-up Great by Date mit ihrer Plattform ein Ende setzen.

Etwas Sinnvolles tun - das wollten die Great by Date-Gründer Nikolaus und Regina Hofer. Noch diesen Herbst soll die Plattform des Start-ups live gehen, die das End-of-Life-Management von Kosmetikprodukten vereinfachen und nachhaltiger gestalten soll. Aktuell stehe man noch in der Endphase der Planung und damit in Gesprächen mit der Industrie.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Überproduktionen und eine attraktive Lösung für diejenigen, die mit dem Thema Ablaufdatum "zu kämpfen" haben. So beschreibt Nikolaus Hofer, Gr&u