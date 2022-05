Die Greiner AG konnte ihren Umsatz im Vorjahr signifikant steigern. Die Verpackungssparte Greiner Packaging verbuchte ein Plus von 11,5 Prozent.

Mit einem Rekordumsatz von 2,2 Milliarden Euro (+17,8 %) schloss die Greiner AG das bislang erfolgreichste Geschäftsjahr ab (2020: 1,9 Mrd. Euro). Das Unternehmen mit Sitz in Kremsmünster (OÖ) zählt zu den weltweit führenden Herstellern im Bereich Kunststoff- und Schaumstofflösungen und ist mit den drei operativen Sparten Greiner Packaging, Neveon und Greiner Bio-One in verschiedenen Industriesektoren tätig. Das breit aufgestellte Unternehmen beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter an 129 Standorten in 33 Ländern. Knapp 80 Prozent des Umsatzes wird in Europa generiert.