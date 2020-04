Verbraucher können mit der Eisgebäck-Range DeBeukelaer Decor on Ice von Mai bis August coole Preise absahnen.

Mit einer aufmerksamkeitsstarken Gewinnpromotion sorgt das Unternehmen für Abwechslung am Point of Sale. Und so funktioniert´s: Ein Decor on Ice-Produkt kaufen, den Kassenbon hochladen auf www.debeukelaer.com/eiskalt-gewinnen und mit Glück einen der attraktiven Preise gewinnen. Verlost werden drei Kühlgefrier-Kombinationen von Smeg und 111 Eismaschinen von Wmf.DeBeukelaer Decor on Ice steht für kontinuierliches Wachstum: 25 Prozent von 2015 bis 2019. Und da Waffelspezialitäten vielseitig kombinierbar sind, eignet sich die Promo-Aktion ideal zur Verbund-Platzierung etwa mit Eierlikör, Dessertsoßen oder Puddingpulver.