Die niederösterreichische Agentur derpfeil verpasst 'Joe Soletti' einen frischen Look 'ohne zu verunsichern'.

derpfeil

Die steirischen Salzstangerl und anderes Knabbergebäck aus dem Hause Soletti haben in Österreich durchaus Kultstatus. Damit aber Kultmarken modern bleiben und immer noch dem aktuellen Zeitgeist entsprechen, brauche es Feingefühl. "Konsumenten dürfen durch ein verändertes Design auf der Verpackung nicht verunsichert werden und dennoch soll durch Optimierungen beim Look and Feel größtmögliche Begehrlichkeit erzielt werden", so die Begründung für den Relaunch.